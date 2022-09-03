Giữa 'tâm điểm' hẹn hò, Phạm Băng Băng lộ nghi vấn có bầu với nam doanh nhân

Sau khi đăng tải ảnh trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Phạm Băng Băng có bầu nên thân hình mới tròn trịa, bởi trước đó, cô nhiều lần lộ diện với vẻ mảnh mai.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ bức ảnh Phạm Băng Băng mặc váy ống suông dài, dáng người đậm, tóc buông xõa, làn da trắng nổi bật.

Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh Băng Băng và mẹ xuất hiện trên Weibo, nhiều người nói Băng Băng đã thất bại trong việc giảm cân. Một số khán giả suy đoán cô có bầu nên thân hình mới tròn trịa, bởi trước đó, cô nhiều lần lộ diện với vẻ mảnh mai.

Trước đó, một số người chụp được ảnh Phạm Băng Băng đi ăn tối với bạn trai doanh nhân Quách Nham Long, cả hai tình tứ và ngọt ngào. Hồi tháng 6, cô đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, được cho là nhẫn đính hôn.

Phạm Băng Băng và Quách Nham Phong bên nhau từ khi Phạm gia thành lập thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Secret vào năm 2018. Cả hai từ bạn làm ăn trở nên thân thiết và cuối cùng nảy sinh tình cảm. Hiện tại, Quách Nham Phong đang là quản lý cấp cao tại công ty của Phạm Băng Băng. Người đàn ông này đã giúp Phạm gia thống lĩnh thị trường hóa mỹ phẩm Trung Quốc.

Phạm Băng Băng hiện ở tuổi 40. Dù không hoàn toàn bị rơi khỏi guồng showbiz, sự nghiệp của cô vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt trong mảng điện ảnh, truyền hình.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên... Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Sự nghiệp của Băng Băng gián đoạn từ đó tới nay. Cô hiện vẫn chưa có nhiều cơ hội quay lại showbiz với vai trò diễn viên. Băng Băng có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo.

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