Phạm Băng Băng 'xử đẹp' loạt thiết kế váy cưới 3D độc đáo

Sao quốc tế 30/08/2022 11:08

Trong lần xuất hiện trên ấn phẩm thời trang mới đây, Phạm Băng Băng đã diện loạt bộ sưu tập váy cưới 3D được thiết kế tinh xảo.

Trang Sina đưa tin, Phạm Băng Băng vừa qua đã được chọn là gương mặt trang bìa cho tạp chí Cosmo Bride - phụ bản của tạp chí nổi tiếng Cosmopolitian. Trong bộ ảnh lần này, "nữ hoàng giải trí" diện những chiếc váy cưới được thực hiện bởi công nghệ in 3D độc lạ mà không kém phần cuốn hút.

pham bang bang 4
Phạm Băng Băng diên thiết kế 3D trên tạp chí Cosmo Bride

Bộ ảnh này sau khi được đẵng tải trên Weibo đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của công chúng. Nhiều người khẳng định rằng khó có thể tìm thấy một sao nữ nào có vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa ấn tượng như Phạm Băng Băng và cũng chỉ có cô là "xử đẹp" được những thiết kế khó nhằng này.

pham bang bang 3

Trước khi vướng vào scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện. Nữ minh tinh luôn khiến khán giả phải choáng ngợp bởi phong cách thời trang cà vóc dáng khỏe khoắn của mình.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng với cương vị là "nữ hoàng giải trí" đã được vinh dự xuất hiện trên trang bìa các tạp chí hàng đầu bao gồm Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Marie Claire. Tuy nhiên, ở hiện tại thì cô chỉ có cơ hội xuất hiện trên các phụ bản hoặc các trang báo mới được phát hành.

pham bang bang 2

Phạm Băng Băng ở tuổi 41 vẫn chưa kết hôn, cô hiện đang hẹn hò với bạn trai bằng tuổi tên Quách Nham Phong. Trước khi làm việc với vai trò một giám đốc tài chính như bây giờ, anh từng phục vụ 18 năm trong môi trường quân đội. Cũng vì bạn trai có lý lịch "khủng" như vậy nên nữ minh tinh bị đồn sẽ kết hôn với người có địa vị cao để "tẩy trắng" bản thân.

pham bang bang 1

Trước những lời đồn đoán này, Phạm Băng Băng đã lên tiếng thông qua trang cá nhân của mình: "Tôi luôn cho rằng người duy nhất chúng ta có thể dựa vào suốt cuộc đời chỉ có chính mình. Tôi tin quan điểm ấy và sống theo tôn chỉ này. Đặt hy vọng và hạnh phúc của mình vào tay bất cứ ai cũng khiến ta trở nên bị động.

Tôi luôn thích làm việc chăm chỉ và nắm giữ mọi thứ trong đôi tay mình. Những người quan tâm bạn, khi bạn gặp khó khăn sẽ lo lắng. Nhưng ngoài biểu đạt sự quan tâm, cũng không giúp được gì. Dựa vào chính mình thì cuộc sống tốt hơn, vượt qua khó khăn, mỗi ngày kiên định bước về phía trước, ngày trôi qua sẽ càng tốt".

Phạm Băng Băng diện váy ngắn dạo phố, nhìn xuống phía dưới ai cũng ngỡ ngàng vì khác xa trong ảnh

Phạm Băng Băng diện váy ngắn dạo phố, nhìn xuống phía dưới ai cũng ngỡ ngàng vì khác xa trong ảnh

Một bức ảnh chụp vội của Phạm Băng Băng đủ để "tố cáo" vóc dáng thật của "nữ hoàng giải trí".

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng nhan sắc Phạm Băng Băng Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng diện váy ngắn dạo phố, nhìn xuống phía dưới ai cũng ngỡ ngàng vì khác xa trong ảnh

Phạm Băng Băng diện váy ngắn dạo phố, nhìn xuống phía dưới ai cũng ngỡ ngàng vì khác xa trong ảnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh

Phạm Băng Băng khí chất ngời ngời bên cạnh tài tử Squid Game

Phạm Băng Băng khí chất ngời ngời bên cạnh tài tử Squid Game

Phạm Băng Băng tính kế đủ đường để vượt mặt Như Ý Truyện và Châu Tấn, ai ngờ lại 'tự đào hố chôn mình'

Phạm Băng Băng tính kế đủ đường để vượt mặt Như Ý Truyện và Châu Tấn, ai ngờ lại 'tự đào hố chôn mình'

Em họ Phạm Băng Băng 7 tuổi gia nhập showbiz, 12 tuổi đã là người mẫu nổi tiếng

Em họ Phạm Băng Băng 7 tuổi gia nhập showbiz, 12 tuổi đã là người mẫu nổi tiếng

Thân hình mảnh mai của Phạm Băng Băng bất ngờ khiến netizen chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều

Thân hình mảnh mai của Phạm Băng Băng bất ngờ khiến netizen chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI