Bộ ảnh này sau khi được đẵng tải trên Weibo đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của công chúng. Nhiều người khẳng định rằng khó có thể tìm thấy một sao nữ nào có vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa ấn tượng như Phạm Băng Băng và cũng chỉ có cô là "xử đẹp" được những thiết kế khó nhằng này.

Trang Sina đưa tin, Phạm Băng Băng vừa qua đã được chọn là gương mặt trang bìa cho tạp chí Cosmo Bride - phụ bản của tạp chí nổi tiếng Cosmopolitian. Trong bộ ảnh lần này, "nữ hoàng giải trí " diện những chiếc váy cưới được thực hiện bởi công nghệ in 3D độc lạ mà không kém phần cuốn hút.

Trước khi vướng vào scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện. Nữ minh tinh luôn khiến khán giả phải choáng ngợp bởi phong cách thời trang cà vóc dáng khỏe khoắn của mình.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng với cương vị là "nữ hoàng giải trí" đã được vinh dự xuất hiện trên trang bìa các tạp chí hàng đầu bao gồm Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Marie Claire. Tuy nhiên, ở hiện tại thì cô chỉ có cơ hội xuất hiện trên các phụ bản hoặc các trang báo mới được phát hành.

Phạm Băng Băng ở tuổi 41 vẫn chưa kết hôn, cô hiện đang hẹn hò với bạn trai bằng tuổi tên Quách Nham Phong. Trước khi làm việc với vai trò một giám đốc tài chính như bây giờ, anh từng phục vụ 18 năm trong môi trường quân đội. Cũng vì bạn trai có lý lịch "khủng" như vậy nên nữ minh tinh bị đồn sẽ kết hôn với người có địa vị cao để "tẩy trắng" bản thân.

Trước những lời đồn đoán này, Phạm Băng Băng đã lên tiếng thông qua trang cá nhân của mình: "Tôi luôn cho rằng người duy nhất chúng ta có thể dựa vào suốt cuộc đời chỉ có chính mình. Tôi tin quan điểm ấy và sống theo tôn chỉ này. Đặt hy vọng và hạnh phúc của mình vào tay bất cứ ai cũng khiến ta trở nên bị động.

Tôi luôn thích làm việc chăm chỉ và nắm giữ mọi thứ trong đôi tay mình. Những người quan tâm bạn, khi bạn gặp khó khăn sẽ lo lắng. Nhưng ngoài biểu đạt sự quan tâm, cũng không giúp được gì. Dựa vào chính mình thì cuộc sống tốt hơn, vượt qua khó khăn, mỗi ngày kiên định bước về phía trước, ngày trôi qua sẽ càng tốt".