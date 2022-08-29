Phạm Băng Băng diện váy ngắn dạo phố, nhìn xuống phía dưới ai cũng ngỡ ngàng vì khác xa trong ảnh

Sao quốc tế 29/08/2022 17:54

Một bức ảnh chụp vội của Phạm Băng Băng đủ để "tố cáo" vóc dáng thật của "nữ hoàng giải trí".

Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng tuy không phải là sao nữ được đánh giá cao nhất về mặt nhan sắc nhưng thần thái và khí chất của cô để có thể "đè bẹp" nhiều đồng nghiệp cùng giới. Không những vậy, nữ minh tinh còn có lợi thế về chiều cao nên dù cho diện trang phục nào cô cũng trông quý phái và nổi bật hơn so với người khác.

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Phạm Băng Băng có thần thái và khí chất nhất nhì Cbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian "im hơi lặng tiếng" do scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng cũng tụt dốc ngoại hình thấy rõ. Thông qua ống kính của "team qua đường", nữ diễn viên trông không còn khỏe khoắn và cuốn hút như trước nữa. Đặc biệt là những bức ảnh gần đây khi Phạm Băng BĂng mặc váy ngắn ngang đùi đã làm cô mất điểm trầm trọng.

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Nhan sắc Phạm Băng Băng qua ông kính của 'team qua đường' - Ảnh: Internet

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Theo đó, mới đây một cư dân mạng đã chia sẻ rằng gặp được Phạm Băng Băng ngoài đời thật và còn chụp lại ảnh của cô. Trong những bức hình này, Phạm gia ăn mặt rất đơn giản nhưng lại khá trẻ trung. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý chính là phần bắp chân của cô.

Cụ thể, nếu nhìn từ đằng sau thì có thể thấy bắp chân của Phạm Băng Băng to bằng đùi và chiều cao thật của cô cũng không được như trên ảnh. Nhiều cư dân mạng thú nhận rằng họ bị giật mình khi nhìn thấy tỷ lệ cơ thể không đồng đều của sao nữ này.

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Nhan sắc tụt dốc của Phạm Băng Băng trong thời gian qua - Ảnh: Internet

Theo Sinchew, sau dự án Insider tại Hàn Quốc, Phạm Băng Băng vẫn chưa có bất kỳ dự án mới nào mà chỉ tập trung vào việc kinh doanh mỹ phẩm. Cô hiện tại đang hẹn hò với bạn trai có xuất thân quân đội và hiện là phó chủ tịch một tập đoàn tài chính.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng nhan sắc Phạm Băng Băng Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

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