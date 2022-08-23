Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đính đá lên mặt: Dương Mịch khiến bao trái tim lỡ nhịp, Phạm Băng Băng được phong danh hiệu 'Bạch Nguyệt Quang'

Sao quốc tế 23/08/2022 22:25

Việc đính đá lên mặt để điểm tô nhan sắc là một trào lưu cực hot hit trên màn ảnh Hoa ngữ một thời.

Dương Mịch

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đính đá lên mặt: Dương Mịch khiến bao trái tim lỡ nhịp, Phạm Băng Băng được phong danh hiệu 'Bạch Nguyệt Quang' - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Dương Mịch – nàng tiên nữ Tịch Dao của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 là nàng tiểu hoa đán 8X đã khiến bao trái tim phải lỡ nhịp khi diện bộ váy trắng duyên dáng, trang điểm bằng trang sức tua rua cực xinh và những hạt đá đính khéo dưới mắt.

Phạm Băng Băng

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đính đá lên mặt: Dương Mịch khiến bao trái tim lỡ nhịp, Phạm Băng Băng được phong danh hiệu 'Bạch Nguyệt Quang' - Ảnh 2
Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

 

 “Nữ hoàng sắc đẹp” Phạm Băng Băng chẳng hề thua chị kém em với style đính đá khi vào vai nàng yêu tinh Cẩm Mao Thử trong Tinh Quang Xán Lạn Trư Bát Giới. Đây chính là “bạch nguyệt quang” trong lòng một thời của thế hệ trước.

Giả Tịnh Văn

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đính đá lên mặt: Dương Mịch khiến bao trái tim lỡ nhịp, Phạm Băng Băng được phong danh hiệu 'Bạch Nguyệt Quang' - Ảnh 3
Giả Tịnh Văn - Ảnh: Internet

 

Mặc dù bị không ít người đánh giá là “Mary Sue”, hường phấn quá đà nhưng Chí Tôn Hồng Nhan vẫn được coi là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Giả Tịnh Văn trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhân vật Võ Mị Nương do người đẹp họ Giả thể hiện khiến nhiều netizen nhớ mãi không quên với tạp hình này.

Tào Dĩnh

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đính đá lên mặt: Dương Mịch khiến bao trái tim lỡ nhịp, Phạm Băng Băng được phong danh hiệu 'Bạch Nguyệt Quang' - Ảnh 4
Tào Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Với danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân cổ trang” là đủ biết nhan sắc của Tào Dĩnh chẳng phải dạng vừa rồi. Khi xuất hiện trong Ô Long Thiên Tử, người đẹp này khiến dân tình choáng ngợp với visual hoàn hảo, nhìn thôi đã thấy say lòng.

Trong phim, Tào Dĩnh cũng điểm tô nhan sắc bằng cách đính đá giữa mi tâm. Thế nhưng chắc vì dung nhan của nữ diễn viên này quá đỗi yêu kiều nên nhiều netien cũng không để ý đến món phụ kiện nhỏ này.

 

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai ni cô: Tôn Lệ mang vẻ đẹp 'buông bỏ hồng trần', Phạm Băng Băng có tạo hình ni cô thành công nhất

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai ni cô: Tôn Lệ mang vẻ đẹp 'buông bỏ hồng trần', Phạm Băng Băng có tạo hình ni cô thành công nhất

Tạo hình ni cô là tạo hình đặc biệt mà không phải sao nữ nào cũng có cơ hội để thử sức. Tất nhiên, không phải sao nữ nào cũng thành công được với vai diễn này.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Dương Mịch Tào Dĩnh Giả Tịnh Văn cbiz

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