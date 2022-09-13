Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22

Sao quốc tế 13/09/2022 10:40

Tổng hợp mọi thông tin về Phạm Thừa Thừa. Cậu em trai ruột của Phạm Băng Băng có thật sự đi lên bằng tài năng hay tất cả là nhờ chị gái mình nâng đỡ?

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22 - Ảnh 1

Trong các gương mặt nam thần tượng 10x nổi tiếng hiện nay không thể không nhắc đến cái tên Phạm Thừa Thừa. Khi vừa bước chân vào showbiz, anh được nhận diện bằng danh phận em trai Phạm Băng Băng. Như vậy, cậu em trai ruột của Phạm Băng Băng này là ai? Liệu rằng có những thông tin thú vị nào xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp của chàng trai này hay không? Ngay bây giờ, hãy lướt xuống bên dưới để khám phá ngay nhá!

Phạm Thừa Thừa Profile

  • Tên Tiếng Trung: 范丞丞
  • Tên khác: Adam
  • Sinh nhật: 16/06/2000
  • Quê quán: Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
  • Học vấn: Montverde Academy, Beijing Huijia Private School (chưa tốt nghiệp)
  • Công ty quản lý: Yuehua Entertainment
  • Năm hoạt động: 2017-nay
  • Chiều cao: 183cm
  • Cân nặng: 66kg
  • Nhóm máu: B

Sơ lược về sự nghiệp của Phạm Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là từ chương trình thực tế sống còn Idol Producer. Tuy nhiên tài năng có hạn nhưng nhờ điển trai, phong độ và sở hữu nét tính cách đáng yêu mà anh vẫn nhận rất nhiều sự chú ý từ khán giả cũng như số phiếu bầu cao trong đêm cuối của cuộc thi.

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22 - Ảnh 2

Nhiều người cho rằng, danh phận “em trai Phạm Băng Băng” đã chiếm một phần không nhỏ trong những ưu thế mà Thừa Thừa có. Sau cùng, Phạm Thừa Thừa dừng chân tại vị trí thứ 3 chung cuộc và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc nam Nine Percent.

Trong năm 2018, Phạm Thừa Thừa đã hoạt động song song giữa nhóm Nine Percent và nhóm NEXT, trực thuộc quản lý là Yuehua Entertainment. Trước khi Nine Percent tan rã, nam idol trẻ cùng NEXT debut với ca khúc Wait a Minute và có tổ chức fanmeeting lần đầu tiên. Tiếp nối đó, ngày 22/11/2018, Phạm Thừa Thừa chính thức debut solo single I’m here, tháng 12 comeback với đĩa đơn Dumb Show.

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22 - Ảnh 3

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22 - Ảnh 4

Sau đó không lâu, Phạm Thừa Thừa lấn sân sang con đường diễn xuất và có vai diễn đầu đời trong phim Linh Vực.

Bản thân Phạm Thừa Thừa vẫn còn là nghệ sĩ trẻ và thường xuyên gây tranh cãi vì tài năng của mình nhưng không thể không phủ nhận rằng thần tượng 10x có lượng fan khá đông đảo, vẫn là gương mặt được nhiều người săn đón. Anh được mời về làm mẫu ảnh cho các trang tạp chí lớn nhỏ như: tạp chí quốc tế WWD, Ellemen, Bazaar Jewelry, K!ND Magazine,…

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22 - Ảnh 5

Thêm vào đó, cái tên Phạm Thừa Thừa chính là thành viên cố định trong các chương trình truyền hình như: Đối Tác Trào Lưu 2, Thanh Xuân Du Hoàn Ký 2, Đàn Ông Làm Việc Nhà 2, Tôi Muốn Sống Thế Này.

Đời tư tình ái phức tạp

Tin đồn hẹn hò của Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na xuất phát từ hình xăm của nam ca sĩ. Giọng ca 10X lộ hình xăm con bướm trên tay và con bướm tiếng Hàn được gọi là Nabi. Trùng hợp, Nabi lại là biệt danh của Âu Dương Na Na và ký hiệu con bướm cũng thường được cô sử dụng.

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22 - Ảnh 6

Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na đều sở hữu vẻ ngoài nổi bật

Theo Sina, nhiều dân mạng Trung Quốc đã xâu chuỗi lại “từ khóa” con bướm này và suy diễn thành “Phạm Thừa Thừa xăm hình để thể hiện tình yêu với bạn gái Âu Dương Na Na”. Ngoài ra, một fan sau khi tuyên bố quay lưng với Phạm Thừa Thừa còn ám chỉ nam thần tượng 21 tuổi và Âu Dương Na Na đang phát triển tình cảm.

Bên cạnh đó, không ít tài khoản còn cho biết nhìn thấy em trai Phạm Băng Băng đi cùng mỹ nhân sinh năm 2000. Từ những lời đồn trên, dân mạng tiếp tục “đào” lại những khoảnh khắc cả hai thân thiết khi cùng quay quảng cáo và đi show. Thậm chí, Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na còn dính nghi vấn mặc đồ đôi.

Chủ đề Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na hẹn hò bùng nổ trên mạng xã hội Weibo. Trước những hình ảnh, video và bài phân tích được cho là “bằng chứng” của dân mạng, fan của cả hai đều ra sức phủ nhận.

Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại vướng vào rất nhiều ồn ào, thị phi. Hy vọng trong tương lai Phạm Thừa Thừa sẽ biết cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để được đón nhận nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22

Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22

Tổng hợp mọi thông tin về Phạm Thừa Thừa. Cậu em trai ruột của Phạm Băng Băng có thật sự đi lên bằng tài năng hay tất cả là nhờ chị gái mình nâng đỡ?

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