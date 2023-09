Em trai Phạm Băng Băng nối gót chị khi dính đầy thị phi ở tuổi 22

Nhiều người cho rằng, danh phận “em trai Phạm Băng Băng” đã chiếm một phần không nhỏ trong những ưu thế mà Thừa Thừa có. Sau cùng, Phạm Thừa Thừa dừng chân tại vị trí thứ 3 chung cuộc và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc nam Nine Percent.

Trong năm 2018, Phạm Thừa Thừa đã hoạt động song song giữa nhóm Nine Percent và nhóm NEXT, trực thuộc quản lý là Yuehua Entertainment. Trước khi Nine Percent tan rã, nam idol trẻ cùng NEXT debut với ca khúc Wait a Minute và có tổ chức fanmeeting lần đầu tiên. Tiếp nối đó, ngày 22/11/2018, Phạm Thừa Thừa chính thức debut solo single I’m here, tháng 12 comeback với đĩa đơn Dumb Show.

Sau đó không lâu, Phạm Thừa Thừa lấn sân sang con đường diễn xuất và có vai diễn đầu đời trong phim Linh Vực.

Bản thân Phạm Thừa Thừa vẫn còn là nghệ sĩ trẻ và thường xuyên gây tranh cãi vì tài năng của mình nhưng không thể không phủ nhận rằng thần tượng 10x có lượng fan khá đông đảo, vẫn là gương mặt được nhiều người săn đón. Anh được mời về làm mẫu ảnh cho các trang tạp chí lớn nhỏ như: tạp chí quốc tế WWD, Ellemen, Bazaar Jewelry, K!ND Magazine,…

Thêm vào đó, cái tên Phạm Thừa Thừa chính là thành viên cố định trong các chương trình truyền hình như: Đối Tác Trào Lưu 2, Thanh Xuân Du Hoàn Ký 2, Đàn Ông Làm Việc Nhà 2, Tôi Muốn Sống Thế Này.

Đời tư tình ái phức tạp

Tin đồn hẹn hò của Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na xuất phát từ hình xăm của nam ca sĩ. Giọng ca 10X lộ hình xăm con bướm trên tay và con bướm tiếng Hàn được gọi là Nabi. Trùng hợp, Nabi lại là biệt danh của Âu Dương Na Na và ký hiệu con bướm cũng thường được cô sử dụng.

Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na đều sở hữu vẻ ngoài nổi bật

Theo Sina, nhiều dân mạng Trung Quốc đã xâu chuỗi lại “từ khóa” con bướm này và suy diễn thành “Phạm Thừa Thừa xăm hình để thể hiện tình yêu với bạn gái Âu Dương Na Na”. Ngoài ra, một fan sau khi tuyên bố quay lưng với Phạm Thừa Thừa còn ám chỉ nam thần tượng 21 tuổi và Âu Dương Na Na đang phát triển tình cảm.

Bên cạnh đó, không ít tài khoản còn cho biết nhìn thấy em trai Phạm Băng Băng đi cùng mỹ nhân sinh năm 2000. Từ những lời đồn trên, dân mạng tiếp tục “đào” lại những khoảnh khắc cả hai thân thiết khi cùng quay quảng cáo và đi show. Thậm chí, Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na còn dính nghi vấn mặc đồ đôi.

Chủ đề Phạm Thừa Thừa và Âu Dương Na Na hẹn hò bùng nổ trên mạng xã hội Weibo. Trước những hình ảnh, video và bài phân tích được cho là “bằng chứng” của dân mạng, fan của cả hai đều ra sức phủ nhận.

Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại vướng vào rất nhiều ồn ào, thị phi. Hy vọng trong tương lai Phạm Thừa Thừa sẽ biết cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để được đón nhận nhiều sự yêu mến từ khán giả.