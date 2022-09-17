Cụ thể, sách đưa ra câu hỏi tiếng Anh có chủ đề “Trung Quốc đang thay đổi Hollywood”. Trong đó, Phạm Băng Băng được mô tả là người nổi tiếng được trả lương cao nhất Trung Quốc, đề cập đến việc cô từng tham gia “bom tấn” nhà Marvel Người sắt 3. Ngoài ra, sách còn kèm theo ảnh minh họa chụp Phạm Băng Băng tham dự buổi công chiếu phim Moonrise Kingdom tại Liên hoan phim Cannes 2012.

Thời gian qua, bê bối của Lý Dịch Phong gây chấn động làng giải trí xứ Trung. Ngay khi Lý Dịch Phong vừa ‘bay màu’ thì cái tên Phạm Băng Băng lại là cái tên cũng được nhiều người nhắc đến. Bởi cô được nhiều người coi là ngôi sao Hoa ngữ đầu tiên bị ‘cấm cửa’ khỏi Cbiz. Tuy nhiên, trái ngược Lý Dịch Phong hình tượng tan tành, Phạm Băng Băng dù không còn cơ hội hoạt động ở xứ Trung nhưng tên tuổi của mỹ nhân ở thị trường quốc tế lại không hề ảnh hưởng, thậm chí là lên sách giáo khoa của Tây Ban Nha.

Năm 2021, Phạm Băng Băng được gỡ lệnh cấm hoạt động nghệ thuật trong 3 năm kể từ thời điểm bị phanh phui bê bối trốn thuế. Tuy nhiên, làng giải trí Hoa ngữ ngày càng khắt khe hơn đối với những nghệ sĩ có “vết nhơ” như nàng Kim Tỏa. Cô không có bất kỳ lời mời đóng phim nào, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí và các sự kiện giải trí.

Phát hiện này gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Người hâm mộ Phạm Băng Băng xem đây là một vinh dự. Tuy nhiên, dân mạng khác cho rằng thông tin trong sách đã lỗi thời, Phạm gia không còn giữ được vị thế như 10 năm trước.

Đầu năm 2022, người đẹp 8X trở lại màn ảnh rộng với hai bộ phim Hollywood 355 và The King’s Daughter. Đây được xem là cơ hội “chuyển mình” cho minh tinh đình đám C-biz một thời. Đáng tiếc, cả hai tác phẩm trên đều trở thành “bom xịt” với thành tích phòng vé thê thảm, không đủ bù đắp kinh phí.

Phạm Băng Băng dù không còn cơ hội hoạt động ở xứ Trung nhưng tên tuổi của mỹ nhân ở thị trường quốc tế lại không hề ảnh hưởng - Ảnh: Internet

Không chỉ ở trời Tây, ngay cả xứ kim chi Hàn Quốc cũng rất yêu thích Phạm Băng Băng. Ngoài việc mời cô làm người mẫu trang bìa tạp chí, các nhà làm phim Hàn Quốc còn mời cô đảm nhận vai cameo trong các dự án phim hot và lần nào cũng tạo được tiếng vang lớn. Cô từng tham gia với vai khách mời trong bộ phim truyền hình Insider của đài JTBC, hợp tác cùng tài tử Kang Ha Neul và người đẹp Lee Yoo Young.

Các nhà làm phim Hàn Quốc còn mời cô đảm nhận vai cameo trong các dự án phim hot và lần nào cũng tạo được tiếng vang lớn - Ảnh: Internet

Đầu tháng 8, Phạm Băng Băng chia sẻ loạt ảnh trên Instagram chụp cùng nhiều người nổi tiếng trong K-biz, có cả tài tử Squid Game Lee Jung Jae và ngôi sao Âm mưu Athena Jung Woo Sung.

Phạm Băng Băng cùng người nổi tiếng tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Dù không còn cơ hội để tái xuất Cbiz, nhưng cuộc sống của Phạm Băng Băng bây giờ vẫn rất đáng ganh tỵ. Bởi cô đang là bà chủ của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng và luôn nhận được sự ưu ái từ các cô gái trẻ. Doanh thu hàng tháng cũng đủ để Phạm Băng Băng tận hưởng cuộc sống giàu sang, xa hoa.

Doanh thu hàng tháng cũng đủ để Phạm Băng Băng tận hưởng cuộc sống giàu sang, xa hoa - Ảnh: Internet

Chẳng những thế, ở tuổi 40, Phạm Băng Băng còn thường xuyên gây bão mạng vì khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đến đáng ngưỡng mộ. Dường như khi chẳng còn phải bận rộn với công việc, Phạm Băng Băng có thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn, nhờ thế mà ngày càng nhuận sắc, hút mắt.

Phạm Băng Băng tìm thấy “bến đỗ mới” là Quách Nham Phong, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của một tập đoàn tài chính - Ảnh: Internet

Sự nghiệp trắc trở nhưng đổi lại Phạm Băng Băng thuận lợi về đường tình duyên. Sau chuyện tình ồn ào với Lý Thần, Phạm Băng Băng tìm thấy “bến đỗ mới” là Quách Nham Phong, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của một tập đoàn tài chính. Theo truyền thông Trung Quốc, Quách là người hỗ trợ Phạm Băng Băng khi cô thành lập công ty mỹ phẩm riêng. Không chỉ nắm giữ chức vụ chủ chốt trong công ty của bạn gái, anh còn giúp cô quảng cáo, bán sản phẩm và quản lý công ty.