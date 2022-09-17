Phạm Băng Băng đón tuổi 41, nhan sắc mỹ miều trên tạp chí thời trang số ngân thập

Sao quốc tế 17/09/2022 22:51

Vừa qua tuổi 41, Phạm Băng Băng cũng vừa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang CHIC số ngân thập tháng 10/2022.

Vào ngày 16/9 vừa qua, Phạm Băng Băng cũng đã chính thức bước qua tuổi 41. Đón tuổi mới rực rỡ, "nữ hoàng giải trí" cũng đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí thời trang CHIC số ngân thập tháng 10/2022 chuẩn bị được phát hành.

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Phạm Băng Băng trên bìa tạp chí thời trang CHIC - Ảnh: CHIC

Từ trước đến nay, diễn xuất của Phạm Băng Băng không được đánh giá cao, tuy nhiên cô vẫn được xem là biểu tượng thời trang cùng với nhan sắc "chuẩn" Trung Hoa. Ở thời hoàng kim sự nghiệp, những bí quyết làm đẹp hay phong cách ăn mặc của minh tinh họ Phạm đều được nhiều người học theo.

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Phạm Băng Băng luôn được đánh giá cao về nhan sắc và gu ăn mặc - Ảnh: CHIC

Sau nhiều năm "sống ẩn" vì ồn ào trốn thuế từng gây chấn động làng giải trí, Phạm Băng Băng hiện đang có những bước đầu quay lại showbiz. Tuy nhiên, việc trở lại đỉnh cao danh tiếng như xưa là vô cùng khó, vì vậy nữ diễn viên tập trung chủ yếu vào việc phát triển thương hiệu mỹ phẩm của mình và xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang.

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Phạm Băng Băng hiện tại tập trung chủ yếu vào việc phát triển thương hiệu mỹ phẩm của mình và xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang - Ảnh: CHIC

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Được biết, trang phục được Phạm Băng Băng diện trên tạp chí CHIC lần này đến từ bộ sưu tập Thu – Đông 2022 của các thương hiệu đình đám PRADA và Vera Wang. Ở độ tuổi tứ tuần, nữ minh tinh vẫn được nhận xét là có nhan sắc mỹ miều, vóc dáng khỏe khoắn cùng thần thái đỉnh cao.

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