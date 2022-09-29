Vạn Bằng trở thành 'gà cưng' của Nhất Tâm, liệu có đủ sức vươn lên ngang tầm Phạm Băng Băng, Lộc Hàm?

Sao quốc tế 29/09/2022 08:08

Sở hữu gương mặt thanh tú, trong trẻo, đôi mắt to tròn, lanh lợi, Vạn Bằng được coi là "làn gió mới" của làng giải trí Hoa Ngữ.

Vạn Bằng sinh năm 1996. Cô học múa từ nhỏ và theo đuổi nghiệp múa cho tới khi trưởng thành, nhưng lại rẽ ngang sang con đường diễn xuất vào năm 2018. Sở hữu gương mặt thanh tú, trong trẻo, đôi mắt to tròn, lanh lợi. Vạn Bằng được coi là làn gió mới của showbiz Hoa Ngữ. 

Nữ diễn viên nổi tiếng với các vai diễn dòng phim thanh xuân vườn trường tại Trung Quốc. Cô hiện là “gà cưng” của công ty giải trí Nhất Tâm (One Heart Entertainment). Đây là công ty đã tạo nên danh tiếng cho Phạm Băng Băng, Lộc Hàm, Trương Hựu Đình…

Vạn Bằng trở thành 'gà cưng' của Nhất Tâm, liệu có đủ sức vươn lên ngang tầm Phạm Băng Băng, Lộc Hàm? - Ảnh 1
Vạn Bằng trở thành 'gà cưng' của Nhất Tâm, liệu có đủ sức vươn lên ngang tầm Phạm Băng Băng, Lộc Hàm? - Ảnh 2
Vạn Bằng trở thành 'gà cưng' của Nhất Tâm, liệu có đủ sức vươn lên ngang tầm Phạm Băng Băng, Lộc Hàm? - Ảnh 3
Vạn Bằng trở thành 'gà cưng' của Nhất Tâm, liệu có đủ sức vươn lên ngang tầm Phạm Băng Băng, Lộc Hàm? - Ảnh 4

Vạn Bằng tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Tại công ty One Heart Entertainment, cô dành 1 năm trời để học hỏi kĩ năng biểu diễn và các kỹ năng chuyên môn khác, trong đó có diễn xuất. Đến năm 2018, ngôi sao sinh năm 1996 đã bén duyên với phim ảnh khi lọt vào mắt xanh của đạo diễn bộ phim Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên ra mắt màn ảnh nhỏ.

Trong Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân, Vạn Bằng vào vai Dương Tịch, một nữ sinh cấp 3 có tính cách hoạt bát tươi sáng. Với ngoại hình trong sáng cùng cùng пụ cười rạпg rỡ lộ răпg khểпh đáng yêu, nữ diễn viên đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Không những vậy, diễn xuất của cô cũng được khen ngợi rằng rất tự nhiên và vô cùng phù hợp với dòng phim thanh xuân vườn trường. Đến nay, cô cũng tham gia diễn xuất ở nhiều tác phẩm khác như Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất, Mối Tình Đầu Nhiều Năm Như Thế, Cảm Ơn Vì Đã Để Anh Gặp Được Em,… dần dần để lại dấu ấn trong tim nhiều người xem.

Đặc biệt, ngôi sao sinh năm 1996 cũng đã trở lại với vai chính Tang Vô Yên, đóng cùng Lâm Ngạn Tuấn trong bộ phim truyền hình Hóa Ra Em Rất Thích Anh. Bộ phim đã nhận về rất nhiều phản ứng tích cực cũng như những lời khen ngợi. 

Vạn Bằng trở thành 'gà cưng' của Nhất Tâm, liệu có đủ sức vươn lên ngang tầm Phạm Băng Băng, Lộc Hàm? - Ảnh 5
Vạn Bằng trở thành 'gà cưng' của Nhất Tâm, liệu có đủ sức vươn lên ngang tầm Phạm Băng Băng, Lộc Hàm? - Ảnh 6

Mới đây, thừa thắng xông lên sau thành công của phần 1, vào tháng 9/2022, Vạn Bằng tham gia bộ phim ngôn tình, xen lẫn yếu tố khoa học – viễn tưởng “Cô gái ngoài hành tinh Sài Tiểu Thất” phần 2 cùng nam chính là Từ Chí Hiền. Cô đóng vai cô gái ngoài hành tinh đáng yêu Sài Tiểu Thất, cùng nam diễn viên Từ Chí Hiền. Với nội dung khá mới lạ, nên khi lên sóng, bộ phim đã thu hút đông đảo người xem và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Từ đó Vạn Bằng thu về cho mình lượng lớn người hâm mộ. Đặc biệt, Vạn Bằng cũng một lần nữa khẳng định diễn xuất của mình, được khán giả nhận xét là một diễn viên rất có tiềm lực, trong tương lai chắc chắn sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực phim ảnh.

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Vạn Bằng và Từ Chí Hiền, CĐM tình nguyện 'thức trắng đêm để xem phim'

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Vạn Bằng và Từ Chí Hiền, CĐM tình nguyện 'thức trắng đêm để xem phim'

Dự án truyền hình "Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất" đã chính thức phát sóng phần 2 do Vạn Bằng và Từ Chí Hiền đảm nhận vai nam nữ chính.

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Loạt ảnh 'tình bể bình' của Vạn Bằng và Từ Chí Hiền, CĐM tình nguyện 'thức trắng đêm để xem phim'

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