Loạt ảnh 'tình bể bình' của Vạn Bằng và Từ Chí Hiền, CĐM tình nguyện 'thức trắng đêm để xem phim'

Dự án truyền hình "Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất" đã chính thức phát sóng phần 2 do Vạn Bằng và Từ Chí Hiền đảm nhận vai nam nữ chính.

Trước đó, dự án truyền hình "Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất" phần 1 được phát sóng vào năm 2020 đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi là bộ phim ngôn tình lãng mạn hài hước đáng xem khi có tình tiết phim hấp dẫn. Bên cạnh đó, hai nam nữ diễn viên chính là Từ Chí Hiền và Vạn Bằng cũng rất được người xem yêu thích khi không chỉ sở hữu vẻ ngoài trong sáng mà còn là đôi trai tài gái sắc có phản ứng hóa học vô cùng tốt, diễn xuất cũng tự nhiên không hề gượng gạo hay cứng nhắc.

Với bộ phim Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân, Vạn Bằng thông qua vai diễn nữ chính Dương Tịch đã ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả nhờ ngoại hình trong sáng và пụ cười rạпg rỡ lộ răпg khểпh đáng yêu. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô cũng nhận được không ít lời khen ngợi nhờ nét diễn tự nhiên. Trong khi đó, Từ Chí Hiền là ca sĩ, diễn viên người Đài Loan hoạt động tại Thái Lan và Trung Quốc. Anh từng thu hút sự chú ý của công chúng khi tham gia vào bộ phim đình đám của Thái Lan Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Tại Bạn Thân 2.

Đối với phần hai, Cô gái ngoài hành tinh Sài Tiểu Thất vẫn sẽ tiếp tục phần kết của mùa 1, kể về câu chuyện tình yêu của Tiểu Thất và Phương Lãnh, tưởng chừng sẽ viên mãn nhưng lại xảy ra một số khó khăn, trắc trở. Trong phần 2, Sài Tiểu Thất ở hành tinh Cape Town, Giang Thập Nhất nhận lệnh của hành tinh mẹ phải tách hai người họ ra vào ngày cưới, và cưỡ.ng é.p bắt Sài Tiểu Thất đi. Hơn nữa lại tẩy não Trần Hiểu Kỳ, nói rằng anh ta đừng kết hôn. Liệu "CP Lãnh Khí" có thể vượt qua trở ngại này và tìm lại sự ngọt ngào năm xưa? Tin rằng câu chuyện mới sẽ mang lại cho khán giả những điều mới mẻ và đầy bất ngờ.

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