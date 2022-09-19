Lý Dịch Phong từng bí mật hẹn hò với Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh, sống thử với cả Dương Mịch?

Năm 2013, Lý Dịch Phong lần đầu được thủ vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Thiên Kim Trở Về cùng Lý Thấm, Triệu Văn Tuyên, Lý Úy... Bộ phim gây sốt nhờ tình tiết đậm chất drama báo thù, câu chuyện tình yêu tay ba - tay tư đầy phức tạp.

Lý Dịch Phong đảm nhận vai công tử hào hoa, ngoại hình điển trai và có một chuyện tình lãng mạn với Lý Thấm. Nhờ thành công của tác phẩm này, tên tuổi của anh bắt đầu được biết đến nhiều hơn.

Dương Mịch

Cổ Kiếm Kỳ Đàm chính là dự án phim giúp Lý Dịch Phong lên hàng "đại lưu lượng", trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu. Trong phim, Lý Dịch Phong và Dương Mịch đóng vai một cặp đôi từng gặp gỡ lúc nhỏ sau này trưởng thành gặp lại, cùng nhau vượt qua bao chông gai chốn giang hồ.

Ngoài ra, người xem cũng thích thú trước sự kết hợp giữa 2 đại thần nhan sắc Lý Dịch Phong và Dương Mịch. Những cảnh tình cảm được cặp đôi thể hiện cực ngọt ngào.

Sau này, Lý Dịch Phong và Dương Mịch vướng tin đồn có tình cảm đặc biệt sau khi đóng chung dự án điện ảnh Phanh Nhiên Tinh Động. Thời điểm đó, Dương Mịch vẫn đang là vợ Lưu Khải Uy. Câu chuyện tình cảm này từng khiến giới giải trí xứ Trung tốn nhiều giấy mực.

Paparazzi Trác Vỹ lên tiếng khẳng định Dương Mịch - Lý Dịch Phong đã cùng nhau chung sống thử.

Tuy nhiên, đến năm 2019, 2 ngôi sao đều kiên quyết phủ nhận tin đồn này, khẳng định sẽ kiện những người tung thông tin sai trên mạng xã hội.

Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử

Thanh Vân Chí là bộ phim quy tụ dàn sao nổi tiếng như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Thành Nghị, Tần Tuấn Kiệt...

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử đều tranh giành tình cảm của Lý Dịch Phong trong khi anh lưỡng lự, không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Ở hậu trường, drama tranh cãi của 2 nữ chính cũng rất ồn ào, khiến dư luận chú ý nhất là khi Dương Tử có những lời nói kém duyên về phía Triệu Lệ Dĩnh.