Không lâu sau, anh xuống lấy đồ, đồng thời trò chuyện cùng một cô gái khác, cả hai còn có nhiều hành động tình tứ như ôm hôn ngoài đường. Đến khoảng 4 giờ sáng, Nhạc Nhạc tiếp tục đến nhà một cô gái khác.

Lưu Đại Chùy gọi Nhạc Nhạc là "bậc thầy quản lý thời gian" khi anh có thể sắp xếp để hẹn hò với 3 cô gái trong 1 buổi tối. Theo những bức ảnh được tiết lộ, đầu tiên nam thần tượng đi về nhà cùng một gái.

Hình ảnh cô gái đầu tiên

Cô gái thứ 2 và Nhạc Nhạc

Cuối cùng cô gái thứ 3 còn mang theo quà mà nam idol tặng

Đáp trả ồn ào trên mạng xã hội, Nhạc Nhạc cho biết: "Giới truyền thông nên quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân hơn là soi mói những người nổi tiếng. Tôi biết rằng tôi có vấn đề trong cuộc sống riêng và tôi làm không tốt, nhưng đây là cuộc sống cá nhân của tôi".

Anh khẳng định cả 3 cô gái đều chỉ là bạn bè, không phát sinh quan hệ yêu đương. Anh nói thêm: "Tôi 30 rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi".

Nhạc Nhạc tên thật là Nhạc Minh Huy, sinh năm 1992 và hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc ONER. Trước đó, anh từng thu hút nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình Idol Producer.

Thời gian này, sự việc Lý Dịch Phong bị bắt vì nhiều lần mua dâm vẫn đang gây chấn động giới giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên Cổ kiếm kỳ đàm sụp đổ sự nghiệp chỉ trong một ngày. Nối gót theo nhũng "phi vụ" tình ái ngay lúc này sẽ khiến Nhạc Nhạc dễ bị chú ý và rơi vào sự phẫn nộ của fan hâm mộ.