Lý Dịch Phong cũng phải ‘chào thua’ nam idol khét tiếng xứ Trung: H​​ẹn hò 3 cô gái trong 1 đêm

Sao quốc tế 18/09/2022 10:45

Blogger xứ Trung gọi nam idol Nhạc Nhạc là "bậc thầy quản lý thời gian", khi có thể hẹn hò 3 cô gái trong 1 buổi tối.

Chiều 15/9, blogger nổi tiếng xứ Trung - Lưu Đài Chùy - đăng tải loạt ảnh tố cáo đời sống cá nhân phóng túng của nam thần tượng Nhạc Nhạc.

Lý Dịch Phong cũng phải ‘chào thua’ nam idol khét tiếng xứ Trung: H​​ẹn hò 3 cô gái trong 1 đêm - Ảnh 1

Nhạc Nhạc

Lưu Đại Chùy gọi Nhạc Nhạc là "bậc thầy quản lý thời gian" khi anh có thể sắp xếp để hẹn hò với 3 cô gái trong 1 buổi tối. Theo những bức ảnh được tiết lộ, đầu tiên nam thần tượng đi về nhà cùng một gái.

Không lâu sau, anh xuống lấy đồ, đồng thời trò chuyện cùng một cô gái khác, cả hai còn có nhiều hành động tình tứ như ôm hôn ngoài đường. Đến khoảng 4 giờ sáng, Nhạc Nhạc tiếp tục đến nhà một cô gái khác.

Lý Dịch Phong cũng phải ‘chào thua’ nam idol khét tiếng xứ Trung: H​​ẹn hò 3 cô gái trong 1 đêm - Ảnh 2

Hình ảnh cô gái đầu tiên

Lý Dịch Phong cũng phải ‘chào thua’ nam idol khét tiếng xứ Trung: H​​ẹn hò 3 cô gái trong 1 đêm - Ảnh 3

Cô gái thứ 2 và Nhạc Nhạc

Lý Dịch Phong cũng phải ‘chào thua’ nam idol khét tiếng xứ Trung: H​​ẹn hò 3 cô gái trong 1 đêm - Ảnh 4

Cuối cùng cô gái thứ 3 còn mang theo quà mà nam idol tặng

Đáp trả ồn ào trên mạng xã hội, Nhạc Nhạc cho biết: "Giới truyền thông nên quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân hơn là soi mói những người nổi tiếng. Tôi biết rằng tôi có vấn đề trong cuộc sống riêng và tôi làm không tốt, nhưng đây là cuộc sống cá nhân của tôi".

Anh khẳng định cả 3 cô gái đều chỉ là bạn bè, không phát sinh quan hệ yêu đương. Anh nói thêm: "Tôi 30 rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi".

Nhạc Nhạc tên thật là Nhạc Minh Huy, sinh năm 1992 và hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc ONER. Trước đó, anh từng thu hút nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình Idol Producer.

Lý Dịch Phong cũng phải ‘chào thua’ nam idol khét tiếng xứ Trung: H​​ẹn hò 3 cô gái trong 1 đêm - Ảnh 5

Thời gian này, sự việc Lý Dịch Phong bị bắt vì nhiều lần mua dâm vẫn đang gây chấn động giới giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên Cổ kiếm kỳ đàm sụp đổ sự nghiệp chỉ trong một ngày. Nối gót theo nhũng "phi vụ" tình ái ngay lúc này sẽ khiến Nhạc Nhạc dễ bị chú ý và rơi vào sự phẫn nộ của fan hâm mộ.

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Nam diễn viên Lý Dịch Phong đã vướng tin đồn bị bắt giữ vì mua dâm, sau khi anh không thể đến dự một sự kiện hôm đầu tuần.

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