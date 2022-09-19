Tài tử 'Lộc Đỉnh Ký' Lưu Kim bật khóc nức nở khi bị netizen tấn công chỉ vì cố gắng mưu sinh

Sao quốc tế 19/09/2022 15:54

Nam diễn viên Lưu Kim vừa qua đã cho biết anh bị cư dân mạng liên tục "tấn công" dù cho bản thân chỉ đang cố gắng mưu sinh bằng cách nhặt ve chai và bán trứng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lưu Kim đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video kèm theo chú thích: "Nếu không thích tôi, xin đừng làm tổn thương tôi". Trong video, nam diễn viên ăn mặc giản dị, khóc nức nở với đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đau khổ.

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Lưu Kim bị nhiều người công kích chỉ bán trứng và nhặt ve chai để nuôi gia đình - Ảnh: Internet

Lưu Kim cho biết, trên mạng xã hội có rất nhiều người công kích anh bằng những lời lẽ ác ý dù cho bản thân nam diễn viên chỉ đang bán trứng và nhặt ve chai để nuôi gia đình. Tài tử họ Lưu tâm sự anh sắp không chịu đựng nổi nữa vì liên tục bị netizen thóa mạ trong suốt một thời gian dài.

Vì ảnh hưởng của Covid-19, nhiều tháng ròng Lưu Kim đã phải chịu cảnh thất nghiệp nên phải mưu sinh bằng cách nhặt ve chai và bán đồ ăn lề đường. Có những ngày, nam diễn viên chỉ kiếm được 50 NDT (gần 170 nghìn đồng).

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Tuy chỉ kiếm được số tiền ít ỏi, Lưu Kim vẫn tự hào vì kiếm sống nhờ sức lao động của mình. Không những vậy, nam diễn viên còn không hề xấu hổ khi bản thân bị chê "hết thời".

"Tôi thấy không có gì phải xấu hổ hay buồn tủi. Rất cảm ơn mọi người nhưng tôi thấy mình đang sống rất có ý nghĩa." - Lưu Kim nói. Nam diễn viên cho hay, anh đang có kế hoạch tích góp tiền để về quê và bắt đầu một cuộc sống mới.

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Lưu Kim đang có kế hoạch tích góp tiền để về quê và bắt đầu một cuộc sống mới - Ảnh: Internet

Sau khi video được đăng tải, hoàn cảnh khó khăn của Lưu Kim đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Nhiều người thậm chí còn mong muốn lập quỹ quyên góp tiền giúp cho anh trang trải cuộc sống.

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