Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách nhận mưa lời khen vì hành động 'chuẩn quý ông' dành cho Ngu Thư Hân

Hành động của Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách dành cho Ngu Thư Hân trong buổi tiệc mừng của đoàn làm phim Thương Lan Quyết vừa qua đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Tối ngày 17/9 vừa qua, đêm tiệc mừng công của Thương Lan Quyết đã được diễn ra cùng với sự tham gia của các diễn viên trong phim. Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của những ngôi sao, hành động lịch sự, chu đáo của hai tài tử Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách dành cho Ngu Thư Hân đã dành được nhiều lời khen ngợi.

Hành động lịch sự, chu đáo của hai tài tử Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách dành cho Ngu Thư Hân đã dành được nhiều lời khen ngợi

Cụ thể, khi bộ 3 Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân đang ngồi xổm tạo dáng để cho các fan và báo chí chụp ảnh, nam diễn viên họ Vương đã dùng tay che chắn phía sau váy của Ngu Thư Hân để giúp cho đàn chị không "lộ hàng" và tránh để cô bị ngã. Trong khi đó, Trương Lăng Hách cũng đã khéo léo dùng vòng hoa che chắn phía trước cho minh tinh họ Ngu, đề phòng việc cô rơi vào cảnh "nguy hiểm" khi lên báo.

Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành động "chuẩn quý ông" của Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách đã được netizen chú ý đến. Nhiều người dành lời khen cho hai nam tài tử và nhận định rằng chắc có lẽ Ngu Thư Hân mải mê tạo dáng mà không hề biết việc hai đàn em đang âm thầm bảo vệ và quan tâm mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-hac-de-truong-lang-hach-nhan-mua-loi-khen-vi-hanh-dong-chuan-quy-ong-danh-cho-ngu-thu-han-504465.html