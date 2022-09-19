Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách nhận mưa lời khen vì hành động 'chuẩn quý ông' dành cho Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 19/09/2022 12:39

Hành động của Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách dành cho Ngu Thư Hân trong buổi tiệc mừng của đoàn làm phim Thương Lan Quyết vừa qua đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Tối ngày 17/9 vừa qua, đêm tiệc mừng công của Thương Lan Quyết đã được diễn ra cùng với sự tham gia của các diễn viên trong phim. Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của những ngôi sao, hành động lịch sự, chu đáo của hai tài tử Vương Hạc ĐệTrương Lăng Hách dành cho Ngu Thư Hân đã dành được nhiều lời khen ngợi.

vuong hac de 1
Hành động lịch sự, chu đáo của hai tài tử Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách dành cho Ngu Thư Hân đã dành được nhiều lời khen ngợi

Cụ thể, khi bộ 3 Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân đang ngồi xổm tạo dáng để cho các fan và báo chí chụp ảnh, nam diễn viên họ Vương đã dùng tay che chắn phía sau váy của Ngu Thư Hân để giúp cho đàn chị không "lộ hàng" và tránh để cô bị ngã. Trong khi đó, Trương Lăng Hách cũng đã khéo léo dùng vòng hoa che chắn phía trước cho minh tinh họ Ngu, đề phòng việc cô rơi vào cảnh "nguy hiểm" khi lên báo.

vuong hac de 2

Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành động "chuẩn quý ông" của Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách đã được netizen chú ý đến. Nhiều người dành lời khen cho hai nam tài tử và nhận định rằng chắc có lẽ Ngu Thư Hân mải mê tạo dáng mà không hề biết việc hai đàn em đang âm thầm bảo vệ và quan tâm mình.

Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngư Thư Hân chơi lớn dành cho thần tượng, nhìn nhìn sang fan của Tinh Hán Xán Lạn thấy mà chán

Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngư Thư Hân chơi lớn dành cho thần tượng, nhìn nhìn sang fan của Tinh Hán Xán Lạn thấy mà chán

Người hâm mộ của cặp đôi Thương Lan Quyết khiến công chúng bất ngờ bởi độ chịu chơi khi tiếp ứng cho thần tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trương Lăng Hách Ngu Thư Hân soa Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngư Thư Hân chơi lớn dành cho thần tượng, nhìn nhìn sang fan của Tinh Hán Xán Lạn thấy mà chán

Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngư Thư Hân chơi lớn dành cho thần tượng, nhìn nhìn sang fan của Tinh Hán Xán Lạn thấy mà chán

Vương Hạc Đệ công khai 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân, netizen cười xỉu 'Nếu anh 'tình địch' cảm thấy không ổn thì phát tín hiệu SOS nhé'

Vương Hạc Đệ công khai 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân, netizen cười xỉu 'Nếu anh 'tình địch' cảm thấy không ổn thì phát tín hiệu SOS nhé'

Hậu Thương Lan Quyết kết thúc, ekip tung loạt ảnh hậu trường đầy tình tứ giữa Ngư Thư Hân và Vương Hạc Đệ khiến fan thích thú

Hậu Thương Lan Quyết kết thúc, ekip tung loạt ảnh hậu trường đầy tình tứ giữa Ngư Thư Hân và Vương Hạc Đệ khiến fan thích thú

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

BXH nam chính Hoa Ngữ có khả năng ngoại tình nhất: Nhân vật của Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi đứng đầu cuộc bình chọn

BXH nam chính Hoa Ngữ có khả năng ngoại tình nhất: Nhân vật của Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi đứng đầu cuộc bình chọn

Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu?

Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu?

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI