Hậu Thương Lan Quyết kết thúc, ekip tung loạt ảnh hậu trường đầy tình tứ giữa Ngư Thư Hân và Vương Hạc Đệ khiến fan thích thú

Sao quốc tế 17/09/2022 21:33

Sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tiếp tục có động thái chứng minh mối quan hệ thân thiết.

Mặc dù đã kết thúc được một thời gian nhưng dư âm của Thương Lan Quyết hiện vẫn đang còn tiếp tục được kéo dài. Đây cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi của đôi chính là Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân lên một chương mới trong sự nghiệp. 

Một trong những mối quan tâm hiện tại của khán giả đó chính là quan hệ của cặp đôi Thương Lan Quyết sau khi bộ phim kết thúc. Và không để khán giả phải "đoán già đoán non", mới đây, cặp đôi đã có hành động tương tác với nhau trên mạng xã hội Weibo và ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả bởi quá đáng yêu.

Hậu Thương Lan Quyết kết thúc, ekip tung loạt ảnh hậu trường đầy tình tứ giữa Ngư Thư Hân và Vương Hạc Đệ khiến fan thích thú - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đấy nhất Ngu Thư Hân đã đăng tải bài viết trên Weibo để tuyên truyền cho bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người sẽ được lên sóng tập đầu tiên vào tối cùng ngày. Nữ diễn viên thông báo: "Hẹn gặp mọi người vào 18h (17h theo giờ Việt Nam) tối nay, Ngu Mỹ Nhân tới đây!''. Không lâu sau đó, Vương Hạc Đệ cũng đã repost bài đăng của Ngu Thư Hân đồng thời cũng kêu gọi khán giả đón xem bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người.

Hậu Thương Lan Quyết kết thúc, ekip tung loạt ảnh hậu trường đầy tình tứ giữa Ngư Thư Hân và Vương Hạc Đệ khiến fan thích thú - Ảnh 2
Bài post của Ngư Thư Hân - Ảnh: Internet

Trong 1 diễn biến khác, Trương Lăng Hách cũng đã repost bài đăng của Ngu Thư Hân với caption phong cách hài hước: ''Ngu Mỹ Nhân xinh đẹp tuyệt vời...(200 tệ 1 bài)". Ngu Thư Hân sau đó đã trả lời dưới bài đăng này để cảm ơn bạn diễn.

Chứng kiến những diễn viên trong Thương Lan Quyết vẫn còn liên lạc với nhau sau khi hết phim không ít fan hâm mộ cảm thấy mừng rỡ và vui một phần trong lòng. 

Được biết, trong thời gian sắp tới, Ngu Thư Hân sẽ trở lại màn ảnh nhỏ cùng dự án Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người hợp tác cùng Trương Bân Bân. Về phía Vương Hạc Đệ, anh chàng hiện đang có bộ phim Phù Đồ Duyên được dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian tới. Mặc dù sẽ ra mắt những dự án mới nhưng không thể phủ nhận sự đẹp đôi cũng như thành công mà cặp đôi Thương Lan Quyết đã tạo ra trong khoảng thời gian vừa qua.

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Thông tin Ngu Thư Hân bị netizen dùng hàng fake trong dự án Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết sao Châu Á sao Hoa ngữ

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