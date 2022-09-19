Angelababy cá tính và khí chất, 'cháy khét lẹt' với màu tóc bạch kim trên tạp chí thời trang số tháng 9

Sao quốc tế 19/09/2022 14:50

Tạp chí T Magazine China vừa qua đã công bố gương mặt trang bìa số kim cửu tháng 9/2022 là nữ minh tinh Angelababy.

Mới đây, tạp chí thời trang T Magazine China đã công bố Angelababy trở thành gương mặt trang bìa của ấn phẩm số kim cửu tháng 10. Người đẹp sinh năm 1989 nhận được nhiều lời khen vì màn "lột xác" ngoạn mục trong lần xuất hiện này.

angelababy 6
Angelababy trên bìa tạp chí thời trang T Magazine China số kim cửu tháng 10

 angelababy 5

Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí thời trang T Magazine China lần này, Angelababy đã gây ấn tượng mạnh với tạo hình tóc pixie nhuộm bạch kim vô cùng cá tính và khí chất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng diện trang phục theo phong cách bụi bặm, vừa quyến rũ, vừa phóng khoáng và thần thái. Cùng với đó là phụ kiện thời trang đến từ các thương hiệu nổi tiếng là Tiffany & Co. và Roger Vivier.

angelababy 4

Từ trước đến nay, trong mắt công chúng thì Angelababy luôn là một "nữ thần", luôn xuất hiện trước công chúng với ngoại hình hoàn mỹ nhất. Cũng vì vậy mà dù không đóng nhiều phim nhưng cô luôn được nhiều nhãn hàng săn đón và tiếp cận nhiều tài nguyên tốt nhất.

angelababy 3

Tuy vậy, sức hút tại thị trường trong nước của Angela Baby gần đây có dấu hiệu "giảm mạnh". Truyền thông cho rằng việc ly hôn giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh là nguyên nhân chính khiến cho sự nghiệp cô tụt dốc, không còn được hậu thuẫn hùng mạnh như trước.

angelababy 2

angelababy 1

Bên cạnh đó, diễn xuất một màu, thiếu tự nhiên là điểm yếu khiến Angela Baby bị mỉa mai là "bình hoa di động". Cô nỗ lực cứu vãn sự nghiệp bằng việc lấn sân thời trang và tham gia chương trình tạp kỹ.

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

AngelaBaby là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, cô vẫn được nhiều fan săn đón. Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với gương mặt đẹp xinh đẹp, hiếm có trong dàn mỹ nhân xứ Trung.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy nhan sắc Angelababy Angelababy trên bìa tạp chí sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

"Tin dưa" ngày 5/9: Angelababy dần chuyển sang dùng tên thật, Vương Hạc Đệ quyết tâm thoát khỏi Webdrama tập trung vào phim chiếu đài

"Tin dưa" ngày 5/9: Angelababy dần chuyển sang dùng tên thật, Vương Hạc Đệ quyết tâm thoát khỏi Webdrama tập trung vào phim chiếu đài

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy "ngầm" chia sẻ trên chương trình tạp kỹ

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy "ngầm" chia sẻ trên chương trình tạp kỹ

Bộ 3 Dương Mịch - Dương Tử - Angelababy 'bùng nổ nhan sắc' khi ngồi cùng nhau trong một sự kiện

Bộ 3 Dương Mịch - Dương Tử - Angelababy 'bùng nổ nhan sắc' khi ngồi cùng nhau trong một sự kiện

Bị chê như bà cô 40 tuổi, đây đích thị là bức ảnh mà Angelababy muốn xóa đi nhất trong sự nghiệp

Bị chê như bà cô 40 tuổi, đây đích thị là bức ảnh mà Angelababy muốn xóa đi nhất trong sự nghiệp

Angelababy để lộ mặt mộc, nhan sắc liệu có quá khác biệt với lúc được trang điểm kỹ càng?

Angelababy để lộ mặt mộc, nhan sắc liệu có quá khác biệt với lúc được trang điểm kỹ càng?

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI