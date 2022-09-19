Angelababy cá tính và khí chất, 'cháy khét lẹt' với màu tóc bạch kim trên tạp chí thời trang số tháng 9

Tạp chí T Magazine China vừa qua đã công bố gương mặt trang bìa số kim cửu tháng 9/2022 là nữ minh tinh Angelababy.

Mới đây, tạp chí thời trang T Magazine China đã công bố Angelababy trở thành gương mặt trang bìa của ấn phẩm số kim cửu tháng 10. Người đẹp sinh năm 1989 nhận được nhiều lời khen vì màn "lột xác" ngoạn mục trong lần xuất hiện này.

Angelababy trên bìa tạp chí thời trang T Magazine China số kim cửu tháng 10

Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí thời trang T Magazine China lần này, Angelababy đã gây ấn tượng mạnh với tạo hình tóc pixie nhuộm bạch kim vô cùng cá tính và khí chất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng diện trang phục theo phong cách bụi bặm, vừa quyến rũ, vừa phóng khoáng và thần thái. Cùng với đó là phụ kiện thời trang đến từ các thương hiệu nổi tiếng là Tiffany & Co. và Roger Vivier.

Từ trước đến nay, trong mắt công chúng thì Angelababy luôn là một "nữ thần", luôn xuất hiện trước công chúng với ngoại hình hoàn mỹ nhất. Cũng vì vậy mà dù không đóng nhiều phim nhưng cô luôn được nhiều nhãn hàng săn đón và tiếp cận nhiều tài nguyên tốt nhất.

Tuy vậy, sức hút tại thị trường trong nước của Angela Baby gần đây có dấu hiệu "giảm mạnh". Truyền thông cho rằng việc ly hôn giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh là nguyên nhân chính khiến cho sự nghiệp cô tụt dốc, không còn được hậu thuẫn hùng mạnh như trước.

Bên cạnh đó, diễn xuất một màu, thiếu tự nhiên là điểm yếu khiến Angela Baby bị mỉa mai là "bình hoa di động". Cô nỗ lực cứu vãn sự nghiệp bằng việc lấn sân thời trang và tham gia chương trình tạp kỹ.

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi AngelaBaby là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, cô vẫn được nhiều fan săn đón. Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với gương mặt đẹp xinh đẹp, hiếm có trong dàn mỹ nhân xứ Trung.

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