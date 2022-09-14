Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

Sao quốc tế 14/09/2022 09:35

AngelaBaby là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, cô vẫn được nhiều fan săn đón. Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với gương mặt đẹp xinh đẹp, hiếm có trong dàn mỹ nhân xứ Trung.

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 1

AngelaBaby sở hữu gương mặt xinh đẹp chuẩn mỹ nhân của màn ảnh xứ Trung. (Ảnh: Weibo)

Mới đây, bộ ảnh AngelaBaby năm 20 tuổi được người hâm mộ chia sẻ lại. Nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Cô phối chiếc quần yếm cùng áo tay dài khoét vai gợi cảm. Đặc biệt, cô còn đội thêm chiếc mũ nồi màu đỏ khiến nhan sắc thêm phần trong trẻo, dễ thương. Nhiều người nhận định nữ diễn viên ở thời điểm đó xinh đẹp như một búp bê sống.

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 2

Loạt ảnh xinh đẹp được chụp vào lúc 20 tuổi của AngelaBaby khiến khán giả trầm trồ. (Ảnh: Facebook Sạp Báo Hoa Ngữ)

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 3

AngelaBaby khoe nhan sắc xinh đẹp như búp bê sống. (Ảnh: Facebook Sạp Báo Hoa Ngữ)

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 4

AngelaBaby luôn thể hiện được thần thái tự tin trong mọi bức hình. (Ảnh: Facebook Sạp Báo Hoa Ngữ)

Bộ hình khiến người hâm mộ thích thú, đứng ngồi không yên. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho AngelaBaby: "Xinh quá chị ơi", "Đẹp mà cuốn càng nhìn càng cuốn càng mê". Ngoài ra, cũng có người tiếc nuối cho nét búp bê ngày trước của cô bây giờ không còn: "Giờ vẫn xinh, nhưng nét lai như búp bê đúng là không còn nữa", "Mỗi thời kỳ đẹp một kiểu riêng". 

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 5

Bình luận của khán giả Việt về bộ hình tuổi 20 của AngelaBaby. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Sạp Báo Hoa Ngữ)

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 6
Angela Baby khi ấy cũng có những khoảnh khắc ngây thơ, đáng yêu như bao cô gái cùng trang lứa. 

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 7

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi - Ảnh 8
Để tóc mái "hack tuổi", Angela Baby trông có khác gì một em bé đang chơi đùa với máy ảnh.Còn trong bức ảnh này, chúng ta thấy một Angela Baby tràn đầy nữ tính.

 

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

AngelaBaby là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, cô vẫn được nhiều fan săn đón. Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với gương mặt đẹp xinh đẹp, hiếm có trong dàn mỹ nhân xứ Trung.

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