Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

Mới đây, bộ ảnh AngelaBaby năm 20 tuổi được người hâm mộ chia sẻ lại. Nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Cô phối chiếc quần yếm cùng áo tay dài khoét vai gợi cảm. Đặc biệt, cô còn đội thêm chiếc mũ nồi màu đỏ khiến nhan sắc thêm phần trong trẻo, dễ thương. Nhiều người nhận định nữ diễn viên ở thời điểm đó xinh đẹp như một búp bê sống.

AngelaBaby luôn thể hiện được thần thái tự tin trong mọi bức hình. (Ảnh: Facebook Sạp Báo Hoa Ngữ)

Bộ hình khiến người hâm mộ thích thú, đứng ngồi không yên. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho AngelaBaby: "Xinh quá chị ơi", "Đẹp mà cuốn càng nhìn càng cuốn càng mê". Ngoài ra, cũng có người tiếc nuối cho nét búp bê ngày trước của cô bây giờ không còn: "Giờ vẫn xinh, nhưng nét lai như búp bê đúng là không còn nữa", "Mỗi thời kỳ đẹp một kiểu riêng".

Bình luận của khán giả Việt về bộ hình tuổi 20 của AngelaBaby. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Sạp Báo Hoa Ngữ)

Angela Baby khi ấy cũng có những khoảnh khắc ngây thơ, đáng yêu như bao cô gái cùng trang lứa.