Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

AngelaBaby là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, cô vẫn được nhiều fan săn đón. Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với gương mặt đẹp xinh đẹp, hiếm có trong dàn mỹ nhân xứ Trung.
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Mới đây, bộ ảnh AngelaBaby năm 20 tuổi được người hâm mộ chia sẻ lại. Nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Cô phối chiếc quần yếm cùng áo tay dài khoét vai gợi cảm. Đặc biệt, cô còn đội thêm chiếc mũ nồi màu đỏ khiến nhan sắc thêm phần trong trẻo, dễ thương. Nhiều người nhận định nữ diễn viên ở thời điểm đó xinh đẹp như một búp bê sống.
Bộ hình khiến người hâm mộ thích thú, đứng ngồi không yên. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho AngelaBaby: "Xinh quá chị ơi", "Đẹp mà cuốn càng nhìn càng cuốn càng mê". Ngoài ra, cũng có người tiếc nuối cho nét búp bê ngày trước của cô bây giờ không còn: "Giờ vẫn xinh, nhưng nét lai như búp bê đúng là không còn nữa", "Mỗi thời kỳ đẹp một kiểu riêng".