Bị chê như bà cô 40 tuổi, đây đích thị là bức ảnh mà Angelababy muốn xóa đi nhất trong sự nghiệp

Sao quốc tế 22/08/2022 19:34

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng đến cả Huỳnh Hiểu Minh cũng sẽ không nhận ra được Angelababy trong bức ảnh này.

Từ trước đến nay, trong mắt công chúng thì Angelababy luôn là một "nữ thần", luôn xuất hiện trước công chúng với ngoại hình hoàn mỹ nhất. Cũng vì vậy mà dù không đóng nhiều phim nhưng cô luôn được nhiều nhãn hàng săn đón và tiếp cận nhiều tài nguyên tốt nhất.

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Angelababy là 'nữ thần' của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Điểm sáng nhất trong sự nghiệp của Angelababy phải kể để việc cô được chọn làm thành viên cố định của chương trình Keep Running. Vì tạo được hiệu ứng tốt trong show thực tế này mà số lượt người theo dõi nữ diễn viên trên mạng xã hội đã vượt qua con số 100 triệu.

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Vì có dung mạo và cả sự nghiệp hoàn mỹ như vậy, ít ai có thể suy nghĩ được một Angelababy lôi thôi và không trang điểm. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã "đào" lại được bức ảnh cho thấy vẻ ngoài "xấu xí" nhất của nữ diễn viên.

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Tấm hình mà Angelababy muốn xóa đi nhất trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Trong tấm hình này, Angelababy buộc tóc sát da đầu và trùm lại, cô diện một chiếc sơ mi trắng và mặc quần đùi đen lẫn tất chân đen, trông khá lôi thôi và thậm chí là cộng cho người đẹp thêm tầm chục tuổi. Nhiều cư dân mạng nhận xét, nữ diễn viên trong như đã ngoài 40 vậy, không biết liệu Huỳnh Hiểu Minh có nhận ra vợ cũ hay không?

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Angelababy để lộ mặt mộc, nhan sắc liệu có quá khác biệt với lúc được trang điểm kỹ càng?

Vừa mới đây, Angelababy đã để lộ khuôn mặt mộc 100% của mình khi xuất hiện trong một tập của chương trình Keep Running.

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