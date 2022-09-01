Bộ 3 Dương Mịch - Dương Tử - Angelababy 'bùng nổ nhan sắc' khi ngồi cùng nhau trong một sự kiện

Cư dân mạng xứ Trung đã được phen xôn xao với khoảnh khắc 3 mỹ nhân họ Dương của Cbiz bao gồm Dương Mịch, Dương Tử và Angelababy ngồi chung trong một hàng ghế.

Dương Mịch, Dương Tử và Angelababy (tên thật là Dương Dĩnh) là 3 người đẹp họ Dương đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Xét về tài năng lẫn nhan sắc thì cả 3 đều vô cùng nổi trội nhưng không thể so sánh được vì họ hiếm khi được xếp ngồi chung với nhau.

Dương Mịch, Dương Tử và Angelababy được ban tổ chức thu xếp để ngồi cùng nhau trên một hàng ghế - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cách đây ít lâu thì bộ 3 mỹ nhân họ Dương khi xuất hiện tại một sự kiện đã được ban tổ chức thu xếp để ngồi cùng nhau trên một hàng ghế. Ngay lập tức mạng xã hội đã bùng nổ với sự xinh đẹp mà các người đẹp này mang lại.

Trong các bức ảnh được chia sẻ, cả Dương Mịch, Dương Tử và Angelababy đều diện những thiết kế váy lộng lẫy nhưng không kém phần thướt tha. Cả 3 người đều nhận được cơn mưa lời khen ngợi là duyên dáng, xinh đẹp và vô cùng kiều diễm.

Cư dân mạng cho rằng dù Angelababy và Dương Mịch hơn Dương Tử khá nhiều tuổi, lại còn từng kết hôn và sinh con nhưng nhan sắc lại không hề thua kém đàn em, thậm chí là có phần lấn lướt hơn. Trong khi Dương tử chỉ dừng lại ở mức xinh đẹp ngọt ngào thì hai đàn chị lại được nhận xét là sắc sảo, mặn mà, "gừng càng già càng cay".

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt Màn ảnh xứ Trung dự kiến sẽ rộn ràng hơn bao giờ hết trong tháng 9 khi hàng loạt tác phẩm được các mọt phim chờ đợi từ lâu sẽ chính thức được lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-3-duong-mich-duong-tu-angelababy-bung-no-nhan-sac-khi-ngoi-cung-nhau-trong-mot-su-kien-498179.html