Vào vai "gái làng chơi", trẻ đẹp như Dương Mịch, Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải chịu thua chị đẹp này

Hóa thân vào hình tượng các nữ nhân thanh lâu, những mỹ nhân đình đám như Dương Mịch, Angela Baby và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải chịu thua tiền bối này.

Không chỉ có những tiểu thư đài các cao sang, những nhân vật "gái làng chơi" trên màn ảnh Hoa ngữ cũng vô cùng xinh đẹp và tài năng. Các mỹ nhân màn ảnh hiện tại như Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều phải "chịu thua" sức hút của tiền bối Trương Mạn Ngọc. Cùng điểm qua tạo hình của họ khi vào vai "gái làng chơi" bên dưới. Angela Baby Bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn được đánh giá cao về nhan sắc lẫn vóc dáng. Chưa bàn đến diễn xuất thì Angela Baby đã hóa thân vào rất nhiều vai diễn cổ trang và lần nào cũng khiến khán giả phải mắt tròn mắt dẹt vì quá đẹp. Khi tham gia dự án Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại, Angela Baby cũng vào vai Tâm Lan, một bóng hồng trong cuộc đời vị anh hùng này.

Khoác lên mình những bộ xiêm y được thêu tay tinh tế và cả những bộ cánh mong manh, Angela Baby trở thành mỹ nhân tuyệt sắc ở mọi khung hình. Vừa quyến rũ lại vừa đằm thắm là từ ngữ mà khán giả dành cho tạo hình của nhân vật Tâm Lan này. Triệu Lệ Dĩnh Không kém cạnh Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng vào vai kỹ nữ xinh đẹp mang tên Bách Hợp trong Cung Tỏa Châu Liêm. Ở giữa dàn mỹ nhân hậu cung, Bách Hợp nổi bật bởi sự lanh lợi và khả năng múa hát của mình.

Ở vai diễn này, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao về cả ngoại hình và kĩ năng diễn xuất. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh quá thuần khiết để vào vai gái thanh lâu. Cách ăn vận của nhân vật trong phim lại có phần trang trọng giống con nhà giàu quyền quý hơn. Ở giữa dàn mỹ nhân hậu cung, Bách Hợp nổi bật bởi sự lanh lợi và khả năng múa hát của mình. Ảnh: Internet Dương Mịch Trong Hồng Vũ Đại Án, Dương Mịch cũng đã vào vai một cô gái làng chơi. Tuy chỉ là vai diễn nhỏ nhưng các phân cảnh lại là các phân đoạn thân mật. Dương Mịch đã thể hiện rất chuyên nghiệp trong các phân cảnh "kiệm vải" này. Trương Mạn Ngọc Không hổ danh là "tứ đại mỹ nhân" một thời, thần thái mà đàn chị Trương Mạn Ngọc tỏa ra lại vô cùng khó cưỡng. Khi vào vai gái làng chơi, chỉ với một chi tiết hình vẽ chú bướm nhỏ trên vai đã thể hiện được sức hấp dẫn đến ngây người. Thần thái mà đàn chị Trương Mạn Ngọc tỏa ra lại vô cùng khó cưỡng. Ảnh: Internet

Angela Baby 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để giành lấy thành tích đáng nể này Với thành tích nổi bật này, Angela Baby hiện đang chứng minh được sức hút khó cưỡng của mình tại các nước quốc tế.

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