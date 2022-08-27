Hậu ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận đã làm nhiều việc ngốc nghếch trong quá khứ

Sao quốc tế 27/08/2022 18:18

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh được khen ngợi với vai diễn Phong Thịnh trong phim truyền hình Cuộc chiến hoa hồng.

Mới đây, trang HK01 đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh đang được khen ngợi với vai diễn Phong Thịnh trong phim truyền hình Cuộc chiến hoa hồng. Nam diễn viên cho biết anh lựa chọn bộ phim này vì cảm thấy nhân vật trong đó giống với con người đời thực của anh.

Khi được khen ngợi diễn xuất thực tế và tiến bộ hơn trước, Huỳnh Hiểu Minh cho biết: "Thất bại giúp tôi bình tĩnh, trầm ổn hơn. Tôi muốn diễn những nhân vật khác nhau, đột phá chính bản thân mình dù có phải trả giá thế nào".

 

Hậu ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận đã làm nhiều việc ngốc nghếch trong quá khứ - Ảnh 1

Nói về chuyện đời sống riêng, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận: "Trong quá khứ tôi đã làm nhiều việc ngốc nghếch".

"Cuộc sống đôi khi cũng cần những khoảng lặng. Khi tôi trưởng thành hơn, tôi không thích chuyện riêng của mình bị phơi bày trên truyền thông, trước công chúng. Khi nhìn lại quá khứ, tôi thấy mình ngây thơ và ngu ngốc. Nhưng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, vì tôi có thể hiểu vì tôi là ngôi sao nên đặc biệt bị quan tâm. Tuy nhiên, các bạn đừng dùng miệng mình để can thiệp vào chuyện của người khác, và đừng dùng trí tuệ của người khác để quyết định cuộc sống của mình", nam diễn viên muốn tách biệt rõ công việc và chuyện riêng.

Hậu ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận đã làm nhiều việc ngốc nghếch trong quá khứ - Ảnh 2

Sau 8 tháng "đường ai nấy đi" với người đẹp Cô phương bất tự thưởng, Huỳnh Hiểu Minh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

Nam diễn viên bận rộn chạy show trên phim trường để hoàn thành các dự án truyền hình và điện ảnh như A Mạch tòng quân, Anh là mùa xuân của em, Lý tưởng Trung Quốc, Cuộc chiến hoa hồng, Sự thật cuối cùng. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh ghi hình show Nhà hàng Trung Hoa 6.

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