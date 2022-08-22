'Tiên nữ Tân Cương' Cáp Ni Khắc Tư 'khóc hết nước mắt' khi nói về scandal 'lộ clip nóng' với Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 22/08/2022 11:26

Giai đoạn bị vướng tin đồn với đàn anh Huỳnh Hiểu Minh chính là thời điểm mà Cáp Ni Khắc Tư không muốn nhớ lại nhất trong sự nghiệp của mình.

Sohu đưa tin, mới đây khi xuất hiện trong một chương trình giải trí, Cáp Ni Khắc Tư đã tâm sự về quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của cô. Theo nữ diễn viên, khi ấy cô vừa phải đối mặt với những bình luận tiêu cự của công chúng, vừa phải chịu đựng nỗi đau người thân qua đời.

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Cáp Ni Khắc Tư vừa phải đối mặt với những bình luận tiêu cự của công chúng, vừa phải chịu đựng nỗi đau người thân qua đời - Ảnh: Internet

Cáp Ni Khắc Tư tâm sự, quãng thời gian cô bị chỉ trích mạnh mẽ vào năm 2020 cũng là lúc cô chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp, đối với một tân binh thì điều này rất đáng sợ. Bên cạnh đó, bà của cô cũng đột ngột qua đời, khiến cô bị suy kiệt tinh thần và gần như không thể vực dậy được.

"Tôi không hiểu vì sao họ lại ác ý như thế với một cô gái. Không chỉ mắng tôi, họ còn xúc phạm gia đình tôi. Đó là khoảng thời gian tôi không dám nhớ lại. Hiện tại, tôi cảm thấy không gì có thể làm tổn thương mình được nữa, vì tôi đã trải qua quãng thời gian quá đáng sợ, tới mức bị mài mòn tâm lý." - Cáp Ni Khắc Tư rơi nước mắt kể lại.

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Khoảnh khắc Cáp Ni Khắc Tư khiến mạng xã hội xứ Trung chao đảo - Ảnh: Internet

Vào năm 2018, Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ tiết mục múa Nhất Mộng Đôn Hoàng trong chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên. Khoảnh khắc khi cô gỡ bỏ mặt nạ, làm lộ ra nhan sắc mỹ miều đã khiến mạng xã hội bùng nổ và cô cũng ưu ái được đặc cho danh xưng "tiên nữ Tân Cương".

Sau đó, Cáp Ni Khắc Tư ký hợp đồng với Thái Dương Xuyên Hòa - công ty chủ quản của nhiều nghệ sĩ khác như Angelababy, Trần Hách. Tuy nhiên, đến tháng 2/2020, bỗng dưng xuất tin đồn nữ diễn viên có quan hệ mờ ám với hai nam diễn viên Trần Hách và Huỳnh Hiểu Minh.

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Thậm chí có thông tin cho rằng cô đã bị Angelababy bắt ghen tại trận, trùng hợp khi đó Cáp Ni Khắc Tư cũng phải nhập viện mà không rõ lý do. Mạng xã hội xứ Trung khi đó còn chia sẻ thông tin nữ diễn viên và Huỳnh Hiểu Minh có video nhạy cảm.

Cáp Ni Khắc Tư sau đó đã lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn nhưng với sự lan rộng của các thông tin tiêu cực, sự nghiệp của cô đã bị ảnh hưởng lớn. Nữ diễn viên mới nổi đã dính vết đen, làm mất lòng công chúng và khiến các nhà làm phim e ngại.

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4 năm kể từ khi nổi tiếng, Cáp Ni Khắc Tư vẫn chỉ được giao cho các vai phụ ít đất diễn dù được nhận xét là có diễn xuất tự nhiên. Do nhiều tin tức tiêu cực đời tư, cô không được các nhà sản xuất ưu ái nên không có cơ hội tiếp cận với nhiều tài nguyên tốt.

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Vì có nhan sắc và xuất thân tương tự như Địch Lệ Nhiệt Ba, 'mỹ nữ Tân Cương' này cũng từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong giới giải trí, nhưng vì những thói hư tật xấu của mình mà sự nghiệp của cô lại lao đao vô cùng, thậm chí còn từng bị nghi là "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

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