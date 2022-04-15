Các người đẹp sinh ra ở mảnh đất Tân Cương có vẻ ngoài như hoa khiến dân mạng trầm trồ.
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Cáp Ni Khắc Tư là một trong những mỹ nhân Tân Cương được chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nàng từng gây sốt với khoảnh khắc tháo mặt nạ khi trình diễn trên sân khấu. Hiện tại, visual của Khắc Tư ngày một thăng hạng và liên tục được khen ngợi.
Mới đây, Cáp Ni Khắc Tư xuất hiện trong bộ ảnh diện váy cưới trắng, hóa cô dâu đầy xinh đẹp khiến dân tình ngất ngây. Trong thiết kế cúp ngực, mỹ nhân Tân Cương khoe được bờ vai trần ngọc ngà, xương quai xanh quyến rũ. Đôi tay dài và mềm mại của cô nàng cũng được fan khen ngợi.
Bên cạnh khoảnh khắc đầy kiêu sa, sang trọng khi diện váy cưới, Cáp Ni Khắc Tư còn chứng minh nhan sắc qua những bức ảnh đời thường. Nữ diễn viên ưa chuộng những outfit đơn giản, cộng với lối make up nhẹ nhàng, phù hợp với khuôn mặt khiến cho Cáp ni Khắc Tư vốn đã xinh đẹp nay lại còn trở nên tựa như ''tiên nữ giáng trần''. Thậm chí, CĐM còn nhận định nhan sắc của cô còn tỏ ra vượt trội với một mỹ nhân khác của Cbiz là Địch Lệ Nhiệt Ba.
Được biết, Cáp Ni Khắc Tư tham gia vào nhiều bộ phim như Chung cực bút ký, Thiên cổ quyết trần, Xích hồ thư sinh, Anh hai đến làm sao đây. Song, khán giả vẫn chỉ nhớ đến cô với vẻ ngoài xinh đẹp thay vì diễn xuất. Có lẽ mỹ nhân Tân Cương vẫn cần một tác phẩm đủ sức bạo hồng. Người hâm mộ hy vọng, trong năm tới đây cô nàng sẽ có sự cải thiện đáng kể về mặt diễn xuất để sớm vươn mình thành một ngôi sao hạng A tại xứ Trung thực thụ.