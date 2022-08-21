Con trai Thành Long lần đầu lộ diện sau 8 năm vướng ồn ào sử dụng chất cấm

Sao quốc tế 21/08/2022 21:35

Mới đây, con trai Thành Long - nam diễn viên Phòng Tổ Danh vừa có lần xuất hiện công khai đầu tiên sau 8 năm ngừng hoạt động nghệ thuật vì scandal sử dụng chất kích thích.

Vào ngày 20/8, iFeng đưa tin nam diễn viên Phòng Tổ Danh dự Liên hoan phim tưởng niệm đạo diễn Lý Hành ở Đài Loan (Trung Quốc). Con trai Thành Long nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông. Đây là lần lộ diện, trả lời phỏng vấn công khai đầu tiên của Phòng Tổ Danh kể từ sau khi ngồi tù vì sử dụng chất cấm vào năm 2014.

Phòng Tổ Danh chia sẻ anh đi sự kiện thay mẹ là nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều. Khi được truyền thông hỏi về tình hình cuộc sống hiện tại, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi vẫn ổn. Mấy năm nay, tôi làm vài việc linh tinh ở hậu trường. Năm ngoái, tôi phát triển công việc kinh doanh rượu ngoại, làm đạo diễn phim Chúng ta đã từng yêu nhau. Cuộc đời tôi cứ bình bình mà trải qua".

Con trai Thành Long lần đầu lộ diện sau 8 năm vướng ồn ào sử dụng chất cấm - Ảnh 1
Con trai Thành Long lần đầu lộ diện sau 8 năm vướng ồn ào sử dụng chất cấm - Ảnh 2

 

 

Nói về dự định tương lai, Phòng Tổ Danh chia sẻ rằng mình không có kế hoạch trở lại ngành giải trí, kể cả công việc livestream cũng không nhận. Trước mắt, anh sẽ tập trung kinh doanh và ủng hộ bạn thân là nam diễn viên Kha Chấn Đông tiếp tục sự nghiệp trong Cbiz.

Theo Sina, con trai Thành Long sẽ không có đường trở lại ngành giải trí. Theo quy định của Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc, nghệ sĩ dính líu đến chất gây nghiện bị cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn. Sản phẩm do họ sản xuất không được thông qua xét duyệt để ra mắt công chúng.

Con trai Thành Long lần đầu lộ diện sau 8 năm vướng ồn ào sử dụng chất cấm - Ảnh 3

Phòng Tổ Danh sinh năm 1982 tại Los Angeles (Mỹ), là quý tử ăn chơi có tiếng của Thành Long. Anh từng để lại dấu ấn qua các bộ phim như Trưởng thành sớm, Truy ảnh, Hoa Mộc Lan, Cách mạng Tân Hợi... Song, bê bối đời tư cùng sai lầm sa chân vào con đường nghiện ngập khiến anh mất tất cả. Năm 2014, anh ngồi tù 6 tháng vì hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy. Sau khi hoàn thành án phạt, nam diễn viên rút khỏi làng giải trí Hoa ngữ.

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