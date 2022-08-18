'Bàn tay hư hỏng' của Thành Long và những tấm ảnh mà ông muốn xóa đi nhất, đặc biệt là tấm cuối

Sao quốc tế 18/08/2022 17:07

Bên cạnh danh tiếng trong giới phim ảnh, Thành Long cũng được biết đến là một ngôi sao có nhiều tai tiếng, đặc biệt là với những sao nữ xinh đẹp.

Với những vai diễn thành công trong hàng chục năm hoạt động trong ngành giải trí, Thành Long được mệnh danh là "ngôi sao hành động nổi tiếng nhất mọi thời đại. Thực chất, Thành Long hiện vẫn đang giữ vị trí số 1 tại showbiz Trung Quốc và còn là niềm tự hào của người Hoa trên khắp thế giới.

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Độ nổi tiếng của Thành Long là điều không thể bàn cãi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kèm với sự nổi tiếng chính là tai tiếng, Thành Long cũng được khán giả biết đến như một ngôi sao "lắm tài nhiều tật" mà da phần đều đến từ thói trăng hoa, ngoại tình của mình. Cũng vì vậy mà nam tài tử có rất nhiều bức ảnh đáng xấu hổ muốn xóa bỏ đi khỏi sự nghiệp của mình.

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Trong quá khứ, "đại hoa đán" Chương Tử Di từng có thời gian hẹn hò với con trai của Thành Long - Phòng Tổ Danh. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, Thành Long và nữ diễn viên họ Chương từng bị bắt gặp có một khoảnh khắc rót rượu bị đánh giá là "quá trớn" và không có chừng mực. Cũng chính vì vậy mà Chương Tử Di vướng vào tin đồn có quan hệ mờ ám với cả hai cha con Thành Long.

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Bên cạnh tính cách có phần quá thoải mái, Thành Long còn bị bắt gặp nhiều lần để "bàn tay hư hỏng" của mình đi chơi hơi xa. Trong một lần khi gặp Lý Băng Băng tại sự kiện, Thành Long đã bị chỉ trích là "lợi dụng" việc chụp ảnh mà ôm eo đồng nghiệp hơi quá. Tuy nhiên, Lý Băng Băng sau đó đã lên tiếng giải thích rằng cô và Thành Long là anh em thân thiết.

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Ở lần khác, trong một buổi họp báo với Cảnh Điềm, Thành Long đã bị bắt gặp đặt tay lên đùi của nữ diễn viên. Điều đáng nói là trong bức ảnh này, Cảnh Điềm có biểu cảm không hề thoải mái, thậm chí là có vẻ khá bất lực trước tình huống bất ngờ này.

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Mối quan hệ của Thành Long và Phạm Băng Băng cũng gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

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Ngoài ra, sự thân thiết quá mức của Thành Long và Phạm Băng Băng cũng gây ra nhiều tranh cãi, đáng lên án hơn chính là việc tài tử đã có vợ con, còn Phạm Băng Băng khi đó đã có bạn trai là Lý Thần. Khi nhìn vào những bức ảnh này, công chúng cũng phải nhận thấy rõ sự không yên phận của bàn tay Thành Long và mối quan hệ của hai diễn viên dù truyền thông không hề thổi phòng nó lên.

Loạt ảnh Thành Long uống rượu cùng với Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng trong quá khứ 'bị đào lại'

Loạt ảnh Thành Long uống rượu cùng với Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng trong quá khứ 'bị đào lại'

Mới đây, cư dân mạng "đào lại" những bức ảnh khi Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng cùng ăn tối với Thành Long trong quá khứ.

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Từ khóa:   Thành Long Phạm Băng Băng Chương Tử Di sao Hoa ngữ sao châu Á

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