Angela Baby 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để giành lấy thành tích đáng nể này

Sao quốc tế 30/08/2022 08:08

Với thành tích nổi bật này, Angela Baby hiện đang chứng minh được sức hút khó cưỡng của mình tại các nước quốc tế.

Mới đây, tài khoản Instagram của Angela Baby đã chính thức chạm mốc 10 triệu người theo dõi. Đồng thời, nữ diễn viên cũng trở thành tiểu hoa đầu tiên làm được điều này. Mặc dù ít thực tích nhất ở mảng phim ảnh, tài nguyên cũng không quá dồi dào, nhưng độ nhận diện của Angela Baby lại đặc biệt nổi trội, nhất là tại các nước quốc tế.

Angela Baby 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để giành lấy thành tích đáng nể này - Ảnh 1

Instagram vốn không phải mạng xã hội được ưa dùng tại Trung Quốc, nên đương nhiên những người theo dõi trang cá nhân nữ diễn viên chủ yếu là người hâm mộ nước ngoài.

Bên cạnh đó, tài khoản Instagram của các sao nữ Hoa ngữ khác như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người có thể thấy rõ sự chênh lệch. Tài khoản của Angle Baby cách biệt rất nhiều và nổi tiếng hơn hẳn trong cộng đồng người hâm mộ nước ngoài. 

 

Angela Baby 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để giành lấy thành tích đáng nể này - Ảnh 2

Angela Baby gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lấn sân mảng phim ảnh, đóng chính nhiều tác phẩm như Cô phương bất tự thưởng, Người lái đò... nhưng thường bị giới chuyên môn, khán giả đánh giá diễn xuất tệ. Năm 2017, trang Sohu xếp Angela Baby vào danh sách diễn viên "mặt đẹp, diễn đơ".

Một hai năm trở lại đây, đặc biệt là hậu ly hôn, sự nghiệp của Angela Baby dường như đang dậm chân tại chỗ, thậm chí có phần trượt dốc. Các dự án phim ảnh cô nhận dù đã lên sóng hay đang trong quá trình quay đều không mấy ấn tượng, cũng ít được cư dân mạng để mắt tới. 

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Từ khóa:   Angela Baby Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á

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