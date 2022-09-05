"Tin dưa" ngày 5/9: Angelababy dần chuyển sang dùng tên thật, Vương Hạc Đệ quyết tâm thoát khỏi Webdrama tập trung vào phim chiếu đài

2. Công ty sau lưng Vương Duyệt Y rất có năng lực. Tuy khi "Thương Lan Quyết" hot thì phốt của cô ấy bị đào ra nhưng không hề bị làm lớn lên, cũng không gây ra ảnh hưởng gì tới bộ phim. Bởi vậy không tạo ra phản ứng tiêu cực tới cô ấy.

1.Hiện tại có rất nhiều kịch bản tìm đến Lưu Diệc Phi, sau "Mộng Hoa Lục" các nhà đầu tư đều tranh nhau mời cô ấy diễn nữ chính trong dự án của mình.

4. Có rất nhiều kịch bản phim cổ trang tìm đến mời Vương Hạc Đệ nhưng đoàn đội cậu ấy đang cân nhắc cẩn thận con đường tương lai để lựa chọn phim cho phù hợp.

5. Đặng Luân gần đây đã đến học viện điện ảnh để tìm người mới, anh ấy muốn mở một công ty quản lý ngôi sao.

6. Baby sẽ thường sử dụng tên Dương Dĩnh trong tương lai. Các nghệ danh nước ngoài và nghệ danh tương tự như tên nước ngoài có thể không được phép.

Ảnh sưu tầm: Internet

7. Lâm Ngạn Tuấn hiện không có nhiều tài nguyên phim ảnh và truyền hình, anh ấy vẫn chủ yếu tập trung vào âm nhạc.

8. Ngô Lỗi sẽ sớm bắt đầu xào CP với Châu Vũ Đồng. Hai người họ có một mối quan hệ tốt, nhưng đó không phải là mối quan hệ yêu đương.

9. Đôi mắt của Tống Á Hiên rất nhạy cảm và anh ấy thường không đeo kính áp tròng trừ khi nó quan trọng.

10. Mã Tư Thuần đi thắp hương lễ Phật một thời gian không phải vì tương lai mà là vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cô ấy khá sợ mình và bạn trai sẽ không thể đi tiếp, điều này còn nghiêm trọng hơn là cô ấy không thể ở lại trong ngành giải trí.

Ảnh sưu tầm: Internet

11. Vương Tuấn Khải sắp rời khỏi công ty như một nghệ sĩ độc lập, anh ấy sẽ thường xuyên quay phim truyền hình và điện ảnh, có CP trong tương lai.

12. Trong tay Vương Hạc Đệ có rất nhiều kịch bản cổ trang để lựa chọn. Đoàn đội của anh ấy muốn anh ấy lựa dự án có hiệu quả nhất.



13. Blogger khác: Hiện tại Vương Hạc Đệ chọn phim đều là dự án đầu tư tương đối lớn. Nữ chính lưu lượng và độ nổi tiếng tốt. Thác Liêu cũng tính là đại IP. Tạm nhất định phải chọn một bộ chiếu đài. Dù vậy vẫn phải xem lựa chọn của đoàn đội là như thế nào.