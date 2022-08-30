Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối

Sao quốc tế 30/08/2022 13:24

Hai tập cuối của Thương Lan Quyết đã kết thúc vào tối 29/8 trong sự không nỡ của phần đông khán giả xem phim đồng thời nhiệt độ của phim trên nền tảng IQIYI cũng đột phá mốc 10,500.

Hai tập cuối của Thương Lan Quyết đã được chiếu trên nền tảng IQIYI với trận chiến tiên ma. Nguyên thần của Đông Phương Thanh Thương dung hợp lại với nguyên thần của hung thần Thái Tuế. Thần nữ Tức Vân sử dụng sức mạnh thần nữ kết hợp với sức mạnh nguyên thần của Đông Phương Thanh Thương tạo thành Thượng Cổ Lưu Ly Hoả, gột rửa quỷ khí của Hung thần Thái Tuế, khiến hắn tan biến vào trong thiên địa, tuy vậy Đông Phương Thanh Thương cũng mất tích.

Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 1
Thương Lan Quyết đột phá mốc nhiệt 10,500 trên iQIYI. Nguồn Weibo

Thần nữ cuối cùng cũng phải thừa nhận bản thân là Hoa Lan nhỏ khi gọi Đông Phương Thanh Thương là đầu gỗ. Nguyệt tôn không tìm lại được nghiệp hỏa, nhưng thăng cấp nghiệp hỏa lên Lưu Ly Hỏa. Các cặp phụ đều có kết thúc trọn vẹn,

 

Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 2
Nguồn iQIYI

Sau đó, bộ phim kết thúc tại phân cảnh Đông Phương Thanh Thương quay về đoàn tụ với Hoa Lan Nhỏ, tam giới thái bình, nguyệt tộc và tiên tộc không còn chiến tranh nữa. Nhiều khán giả vẫn cảm thấy tuy kết hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó, muốn xem thêm về cuộc sống hạnh phúc sau này của của vợ chồng Thương Lan phu phụ.

Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 3
Nguồn iQIYI
Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 4
Nguồn iQIYI

Có lẽ biên kịch cũng đã đoán trước tâm trạng hụt hẫng khi bộ phim mà mình yêu thích đi đến kết thúc nên đã hào phóng phát đến 4 cảnh hôn nhau của cặp đôi Thương Lan cho người hâm mộ bớt phần tiếc nuối.

Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 5
Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 6
Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 7
Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 8
Những cảnh ngọt trong Thương Lan Quyết 2 tron hai tập cuối. Nguồn iQIYI

Phim cổ trang tiên hiệp Thương Lan Quyết của Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân khi lên sóng và gây được sự chú ý bởi kỹ xảo, tạo hình cũng như nội dung phim mới mẻ, hấp dẫn. Tuy khán giả còn băn khoăn về diễn xuất nhưng Thương Lan Quyết vẫn được đánh giá là vượt kỳ vọng. 

Nội dung phim: Mười ngàn năm trước, trận chiến tiên ma khiến Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương bị áp chế phong ấn trong tháp Hạo Thiên. Người duy nhất có thể đối phó với Đông Phương Thanh Thương là thần nữ Tức Sơn nhưng sau trận chiến nàng lại biến mất không dấu vết.

Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 9
Nguồn iQIYI

Mười ngàn năm trước, trận chiến tiên ma khiến Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương bị áp chế phong ấn trong tháp Hạo Thiên. Người duy nhất có thể đối phó với Đông Phương Thanh Thương là thần nữ Tức Sơn nhưng sau trận chiến nàng lại biến mất không dấu vết.

Thương Lang Quyết kết thúc: May mắn biên kịch “giơ cao đánh khẽ” cho người có tình về bên cạnh nhau, tuy kết HE nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối - Ảnh 10

Mười ngàn năm sau, Hoa Lan Nhỏ là đệ tử của Ti Mệnh, trông coi sổ sinh mệnh của tam giới lại vô tình bị rơi vào tháp Hạo Thiên, phá giải phong ấn của Đông Phương Thanh Thương. Thế nhưng điều này cũng khiến sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ và Ma Tôn đứng đầu tam giới kia gắn liền với nhau.

Nhờ nhiệt độ của Thương Lan Quyết mà cả Vương Hạc Đệ lẫn Ngu Thư Ngân đều bật lên tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, nhờ đó mà sự nghiệp diễn xuất của cả hai đều tạo được chỗ đứng.

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