Rộ tin Ngu Thư Hân được bố chi tiền 'khủng' để đầu tư trong Thương Lan Quyết

Ngu Thư Hân được bố 'dọn đường' sẵn, chi tiền khủng để đầu tư cho con gái trong Thương Lan Quyết?

Trước khi phát sóng, hầu như ai cũng đánh giá thấp khả năng khuấy đảo màn ảnh nhỏ của Thương Lan Quyết. Thế nhưng càng chiếu, bộ phim được cư dân mạng khen phim được đầu tư khá chỉnh chu, với kỹ xảo đẹp mắt và đồ họa được thiết kế không bị rối tầm nhìn. Hơn thế nữa, Thương Lan Quyết còn là bộ phim có cải biên lên tới 80% so với nguyên tác, nhưng không hề làm mất lòng fan truyện gốc mà trái lại, còn đem đến nhiều điều thú vị mới mẻ.

Chính vì độ nóng tới bỏng tay đó, mà những câu chuyện bên lề xoay quanh Thương Lan Quyết cùng hai diễn viên chính là Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ liên tục xuất hiện, thu hút độ thảo luận cao. Đáng chú ý, trong những câu chuyện phiếm đó, một thông tin về bố của Ngu Thư Hân đang được mang ra bàn tán vô cùng sôi nổi.

Mới đây, theo một trang báo Đài Loan, bố của Ngu Thư Hân là nhà đầu tư lớn của Thương Lan Quyết. Vì con gái, ông sẵn sàng chi số tiền cực khủng, lên tới 170 tỷ Đài Tệ (tương đương hơn 38 tỷ nhân dân) để khôi phục lại nét đẹp của văn hóa Trung Quốc.

Ngoài ra, ông còn mời tới nhiều bậc thầy về di sản văn hóa nhằm tăng thêm phần chân thật, gần gũi với đời thường nhất có thể cho bối cảnh phim, mặc dù Thương Lan Quyết khai thác đề tài tiên hiệp, phần lớn nhờ vào kỹ xảo.

Ngu Thư Hân trước giờ cũng chưa từng giấu giếm gia thế khủng của mình với công chúng. Ở tuổi 28, cô nàng sở hữu tới 5 công ty lớn nhỏ khác nhau và cùng khối tài sản "kếch xù".

Hiện tại, Ngu Thư Hân được đánh giá là thành công nhờ chọn những vai diễn phù hợp với mình. Tuy nhiên, những nhân vật này chưa thể hiện khả năng diễn xuất nhiều. Người đẹp vẫn bị đánh giá là diễn xuất một màu, rập khuôn. Để đi xa trên còn đường diễn xuất, Ngu Thư Hân cần những vai diễn có chiều sâu, gai góc hơn nữa.

Thương Lan Quyết thành công mỹ mãn, cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân còn tung 'mật ngọt' khiến fan phát cuồng Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp tuyên truyền bộ phim "Thương Lan Quyết", nữ diễn viên Ngu Thư Hân và nam diễn viên Vương Hạc Đệ đã có những màn tương tác vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-ngu-thu-han-duoc-bo-chi-tien-khung-de-dau-tu-trong-thuong-lan-quyet-495826.html