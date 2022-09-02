Bình chọn top 9 nhân vật nữ phụ trong phim cổ trang: “Phượng Cửu” Nhiệt Ba đại biểu cho nét diễn ngọt ngào dễ thương, “Nhạc Yên” Triệu Lộ Tư thứ hạng cao hơn tưởng tượng

Mạc Tuyết Diên do Dương Mịch đảm nhận trầm mặc, nhẫn nhịn, nét mặt không có quá nhiều biểu cảm, thứ duy nhất có thể biểu đạt nội tâm của cô chính là đôi mắt, đôi mắt của cô lộ rõ vẻ bi thương, đau khổ, bất lực.

Trong phim Mỹ nhân tâm kế, nhân vật Mạc Tuyết Diên là một sát thủ đắc lực đứng phía sau Lã Hậu, cô có ngoại hình tuyệt sắc nhưng lại không có ước mong lớn lao, tính cách lạnh như băng giá.

8. Trần Tiểu Vân - Đề Lan trong Hộc Châu Phu Nhân

Đề Lan do Trần Tiểu Vân thể hiện là công chúa của bộ tộc nhưng chưa từng nhận được sự yêu thương và quan tâm. Vì có tướng mạo giống với Tử Trâm - chị gái cùng cha khác mẹ, xinh đẹp như hoa nên nàng được đưa đến Đại Trưng để hòa thân (gả sang nước khác để đổi lấy mối quan hệ). Tuy nhiên, sự xinh đẹp này không đổi được sự sủng ái mà còn trở thành họa rước thân khi Đế Húc xem nàng như “đồ giả mạo” mà buông lời cay đắng, hành hạ. Cuộc đời Đề Lan rồi sẽ trôi về đâu khi đấng phu quân cứ mãi nhớ về vợ cũ Tử Trâm?

Khác với chị gái Tử Trầm, Đề Lan có tính cách dịu dàng, dung mạo thánh thiện, giọng nói nhẹ nhàng và tốt bụng nên dĩ nhiên trở thành một trong những nhân vật chiếm nhiều cảm tình khán giả.

7. Tuyên Lộ - Phượng Tê Ngô trong Thả Thính Thiên Hạ

Trong phim Thả Thí Thiên Hạ, nữ phụ Phượng Tê Ngô do Tuyên Lộ thủ vai đảm nhận chức quan thượng thư tại Ung Châu và đang nhăm nhe vị trí thê tử Phong Lan Tức để củng cố quyền lực gia tộc.

Bàn về nhân vật Phượng Tê Ngô, theo như lời nhận xét của chính nhân vật đại trưởng lão của Phượng gia thì cô là người vừa tài giỏi vừa cương liệt, có mắt nhìn người sắc bén và có sự quyết đoán đến lạnh lùng. Chính vì thế, dù là thân phận nữ nhi nhưng Phượng Tê Ngô vẫn có thể chèo lái được con tàu Phượng gia – gia tộc có thế lực mạnh nhất Ung Châu. Bên cạnh tài trí văn thao võ lược cùng với việc thông tỏ những mưu mô và thủ đoạn trên chốn quan trường, Phượng Tê Ngô còn có nhan sắc khuynh diễm.

6. Liễm Nham - Tôn Tam Nương trong Mộng Hoa Lục

Nhân vật phụ Tôn Tam Nương do Liễu Nham thủ vai đang chiếm được nhiều cảm tình của khán giả bên cạnh nữ chính Lưu Diệc Phi.

Hóa thân vào hình mẫu nội trợ tần tảo chuyện bếp núc, dạy con, chịu sự áp bức từ người chồng bạo hành, Liễu Nham nhận được nhiều lời khen về kỹ năng diễn xuất nhập tâm và thần thái không thua kém đàn em "thần tiên tỉ tỉ".

5. An Dĩ Hiên - Lâm Nguyệt Như trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp

Nhiều người cho rằng, nhân vật hay nhất mà An Dĩ Hiên từng thể hiện là Lâm Nguyệt Như trong tác phẩm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Lâm Nguyệt Như - một cô gái hoạt bát, ương ngạnh đã đem lòng yêu nam chính Lý Tiêu Dao. Tuy biết rằng trái tim của Lý Tiểu Dao không thực sự dành cho mình, nhưng nàng vẫn một lòng một dạ sát cánh bên chàng. Vì hạnh phúc của Tiêu Dao, Nguyệt Như chấp nhận hy sinh thân mình.

4. Ngô Thiến - Bạch Lạc Hành trong Trạch Thiên Ký

Mặc dù không phải là nữ chính trong bộ phim Trạch Thiên Ký, nhưng nhân vật Lạc Lạc do Ngô Thiến thủ vai lạ nhận được rất nhiều yêu thích của khán giả. Điều khiến “Lạc Lạc” trở nên nổi bật trước dàn diễn viên nữ dung mạo như hoa chính là nhờ vào khả năng diễn xuất linh hoạt và tự nhiên của "tiểu hoa đán" Ngô Thiến. Bất chấp việc đất diễn bị hạn chế hay phong cách trang điểm có phần “dìm hàng” từ stylist thì Lạc Lạc vẫn "đốn tim" biết bao người hâm mộ.

3. Triệu Lộ Tư - Lý Nhạc Yên trong Trường Ca Hành

Trong phim Triệu Lộ Tư thể hiện vai Lý Nhạc Yên, vốn là chị em họ với Lý Trường Ca (Nhiệt Ba diễn). Nàng là con gái của Lý Thế Dân, sau sự biến Huyền Vũ Môn, hai người từ bạn trở thành kẻ thù. Trước đó, Nhạc Yên là em gái nhỏ thường được Trường Ca che chở nên rất yêu thương người chị họ của mình. Ngoài ra, Nhạc Yên thích Ngụy Thúc Ngọc (Phương Dật Luân đảm nhiệm), song Ngụy Thúc Ngọc lại yêu thầm Trường Ca. Sau này, Nhạc Yên có tuyến tình cảm với Hạo Đô do tài tử Lưu Vũ Ninh đóng.





2. Đường Yên - Tử Huyên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp

Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tử Huyên là hậu nhân của Đại Địa Chi Mẫu Nữ Oa, có tình yêu nối liền ba kiếp không bao giờ từ bỏ. Nhung nhớ, lưu luyến mãi mối duyên tình với Trường Khanh. Vai Tử Huyên do Đường Yên diễn xuất có thể nói là nhân vật sáng giá nhất phim. Nhiều fan của bộ phim chia sẻ rằng họ đã khóc lặng người vào cảnh cuối phim, khi Từ Trường Khanh và Tử Huyên chia nhau nước vong tình để uống quên mọi tình duyên.

1.Địch Lệ Nhiệt Ba- Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa được coi là một trong những vai phụ nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Bởi lẽ dù chỉ là vai phụ nhưng Phượng Cửu do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận lại được đánh giá nổi trội hơn vai chính Bạch Thiển của Dương Mịch ở khoản nhan sắc. Chưa kể tính cách đáng yêu, ngây thơ của nhân vật này cũng chiếm trọn trái tim khán giả. Đây cũng là vai diễn giúp Địch Lệ Nhiệt Ba bứt phá, đưa tên tuổi của mình lên hàng ngũ sao hạng A.