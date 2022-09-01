Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể

Sao quốc tế 01/09/2022 20:20

Mùa hè năm nay tương đối sôi động, 2 bộ phim Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả . Dàn diễn viên chính tham gia trong phim từ đó cũng nhận được nhiều sự chú ý kéo theo số lượng fan hâm mộ tăng theo từng ngày.

Tinh Hán Xán Lan. Bảng số liệu tính tới ngày 28/08

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể - Ảnh 1
Ảnh: Weibo

Trong các phim cổ trang Hoa ngữ ra mắt từ đầu năm đến nay, "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ hay nhất trong năm 2022 khi điểm Douban của phim khá tốt.

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể - Ảnh 2
Ảnh: Weibo

Đối với Ngô Lỗi, anh đã dần thoát khỏi danh hiệu sao nhi để phát triển sự nghiệp mình theo một hướng mới.

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể - Ảnh 3
Ảnh: Weibo

Ngô Lỗi - Lăng Bất Nghi sau Tinh Hán Sáng Lạn tăng thêm 3.259.863 fan.

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể - Ảnh 4
Ảnh: Weibo

Ba năm trở lại đây, Triệu Lộ Tư được nhớ đến với các danh xưng “mỹ nhân cổ trang mới”, “thánh nữ xuyên không” hay “nữ hoàng web-drama”. Dù trên đà thăng tiến, sao nữ người Thành Đô lại ngày càng mất điểm trong mắt công chúng.

Mặc dù đối mặt với các lùm xùm quay quanh nhưng sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lộ Tư lại không bị ảnh hưởng, cô dần tạo được chỗ đứng của mình trong làng giải trí. Từ Thả Thính Thiên Hạ đóng chung với Dương Dương đến Tinh Hán Sáng Lạn giúp Triệu Lộ Tư trở mình, danh xưng “trà xanh” bỗng chốc biến mất, số lượng người hâm mộ cũng tăng lên chóng mặt. 

Triệu Lộ Tư - Trình Thiếu Thương sau Tinh Hán Sáng Lạn: tăng thêm 3.693.322 fan.

Thương Lang Quyết. Tính từ ngày 29/08

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể - Ảnh 5
Ảnh: Weibo

Sau khi "Thương Lan Quyết" phát sóng, sự quan tâm của khán giả đối với Vương Hạc Đệ ngày càng tăng một cách nhanh chóng. Đồng thời trở thành nghệ sĩ có lượng người hâm mộ tăng lên 1 ngày cao nhất năm 2022. 

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể - Ảnh 6
Ảnh: Weibo

Một số cư dân mạng cho rằng để xem một người có thực sự bạo hay không thì hãy đợi 1-2 tháng sau khi bộ phim phát sóng, dữ liệu còn có thể chiếm top hay không. Vì vậy hiện tại còn quá sớm để đánh giá về Vương Hạc Đệ, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, Vương Hạc Đệ là một trong những nghệ sĩ hot nhất mùa hè 2022 này.

Vương Hạc Đệ - Đông Phương Thanh Thương sau Thương Lan Quyết : tăng 3.220.107 fan.

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Sáng Lạn sau khi kết thúc giúp dàn sao 95 đột phá, Vương Hạc Đệ bùng nổ Triệu Lộ Tư được “tẩy sạch”, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể - Ảnh 7
Ảnh: Weibo

Ngu Thư Hân được khán giả biết tới sau chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 với các biệt danh như “Thánh lố” hay “fan cuồng Lisa” (Blackpink) nhưng chưa tạo được nổi bật trên lĩnh vực phim ảnh. Đến khi bộ  phim cổ trang Thương lan quyết được khán giả yêu mến và có thành tích tốt nhất trong mùa hè năm nay. Phim vừa đạt điểm chất lượng trên Douban là 7,7/10 với nhiều lời khen ngợi, giúp cho cô có được số người hâm mộ tăng đáng kể. 

Ngu Thư Hân - Hoa Lan Nhỏ: tăng 1.572.877 fan.

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Hai tập cuối của Thương Lan Quyết đã kết thúc vào tối 29/8 trong sự không nỡ của phần đông khán giả xem phim đồng thời nhiệt độ của phim trên nền tảng IQIYI cũng đột phá mốc 10,500.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Thương Lan Quyết

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