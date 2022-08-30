Vương Hạc Đệ quyết truy cứu trách nhiệm pháp lý trước loạt tin đồn thất thiệt

Gần đây, thông tin về việc Vương Hạc Đệ đã đính hôn với một nữ nhân viên cùng công ty đang tràn lan trên mạng xã hội.

Gần đây, thông tin về việc Vương Hạc Đệ đã đính hôn với một nữ nhân viên cùng công ty đang tràn lan trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều thông tin cá nhân của nam diễn viên trẻ này được giới truyền thông Hoa ngữ khái thác quá đà và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Vương Hạc Đệ.

Trước sự việc này, công ty quản lý của nam tài tử đã chính thức đưa ra văn bản tuyên bố sẽ xử lý đến cùng những tin đồn thất thiệt mà nam diễn viên đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, đại diện của Vương Hạc Đệ cũng khẳng định rằng nam diễn viên hiện tại không hẹn hò với bất cứ ai nên thông tin đính hôn với nữ nhân viên cùng công ty là hoàn toàn bịa đặt.

Đại diện của Vương Hạc Đệ cũng cho biết, thông tin lan truyền gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến uy tín của nghệ sĩ. Vì thế, phía công ty sẽ xem xét và thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ nam diễn viên. Sắp tới, luật sư của công ty sẽ truy cứu mọi trách nhiệm pháp lý đối với tất cả những người đăng tải thông tin sai lệch, khiến hình ảnh của Vương Hạc Đệ trở nên “méo mó” trong mắt khán giả.

Ngoài ra, công ty quản lý của Vương Hạc Đệ cũng mong muốn cư dân mạng hãy ngừng tung tin đồn thất thiệt và ủng hộ các nghệ sĩ bằng những hành động văn minh trên mạng xã hội.

Vương Hạc Đệ bất ngờ nổi tiếng trong thời gian gần đây sau khi tham gia loạt bộ phim như “Tương dạ 2”, “Cuộc sống lý trí” và “Ngộ Long”, “Thương Lan Quyết)... Nam diễn viên sinh năm 1998 được cho là gương mặt nổi bật khi tham gia khá nhiều vai trò gồm diễn viên, ca sĩ, người mẫu thời trang...

Sở hữu ngoại hình điển trai, vóc dáng cao ráo, khả năng diễn xuất tốt cũng như có một giọng hát ngọt ngào, vì thế Vương Hạc Đệ hiện là một trong những nam nghệ sĩ trẻ hot nhất của thị trường giải trí Hoa ngữ.

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