Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy "ngầm" chia sẻ trên chương trình tạp kỹ

Sao quốc tế 01/09/2022 20:22

Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí lại nhưng cuộc hôn nhân của họ lại khiến người hâm mộ nuối tiếc khi khi có kết thúc không viên mãn. Hiện tại cuộc sống của cả hai đã có nhiều hướng rẽ khác do ảnh hưởng hậu ly hôn, điều này cũng khiến tâm lý của Baby có một số thay đổi.

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy 'ngầm' chia sẻ trên chương trình tạp kỹ - Ảnh 1
Ảnh sưu tầm: Internet

Gần đây, Angelababy đã công khai nói về quan điểm tình yêu hiện tại của mình khi xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ, cô thẳng thắn nói rằng cô thích mẫu bạn trai sẵn sàng chia sẻ với bạn gái, những người như vậy thường sẽ sẽ khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Trong thực tế đây cũng là nỗi niềm của rất nhiều cô gái hiện nay, suy cho cùng thì mong muốn được đối phương chia sẻ thực sự rất quan trọng trong một mối quan hệ.

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy 'ngầm' chia sẻ trên chương trình tạp kỹ - Ảnh 2
Ảnh sưu tầm: Internet

Lời chia sẻ của Angelababy được nhiều người hâm mộ cho là cô đang ẩn ý về lý do ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Trước giờ mọi người nhìn thấy Huỳnh Hiểu Minh luôn diễn các vai tổng tài độc đoán cũng một phần do ngoài đời dường như anh cũng là kiểu người như vậy. Thực tế cho thấy những người đàn ông có tính cách như thế thường không có nhiều mong muốn chia sẻ với bạn đời.

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy 'ngầm' chia sẻ trên chương trình tạp kỹ - Ảnh 3
Ảnh sưu tầm: Internet

Nếu trong một mối quan hệ nếu không có sự chia sẻ với nhau thì sẽ dễ dẫn đến tình cảm dần nhạt phai. Hai người ở bên nhau không những cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu mà còn sự chia sẻ nếu không mối quan hệ sẽ dàng trở nên tẻ nhạt, kết thúc là chuyện có thể nhìn thấy trước. 

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy 'ngầm' chia sẻ trên chương trình tạp kỹ - Ảnh 4
Ảnh Sohu: Internet

Có thể nói, sự thay đổi quan điểm về hôn nhân và tình yêu của Baby cũng cho thấy cô ấy đã thay đổi từ một cô gái thành một người phụ nữ. Hiện tại, cô đã nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ tình cảm hay hôn nhân. Điều này cũng có nghĩa trong tương lai Baby sẽ gặp được người thực sự phù hợp trong đời nếu dựa trên tiêu chuẩn này.

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy 'ngầm' chia sẻ trên chương trình tạp kỹ - Ảnh 5
Ảnh: Sohu

Cư dân mạng tinh ý còn phát hiện ra rằng Baby cũng từng bày tỏ tiêu chí lựa chọn bạn đời của mình khi mới ra mắt, khi đó cô ấy nói rằng mình thích một số chàng trai hài hước, những người có thể khiến mình vui vẻ và làm mình cười. Điều này cũng phù hợp với suy nghĩ của nhiều cô gái trẻ, khi đó chúng ta luôn nghĩ rằng làm cho bản thân hạnh phúc là điều quan trọng nhất nhưng lại không nghĩ đến tương lai.

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy 'ngầm' chia sẻ trên chương trình tạp kỹ - Ảnh 6
Ảnh sưu tầm: Internet
 

Hiện tại, Angelababy thực ra không còn trẻ nữa, cô sinh năm 1989 vậy thì năm nay 33 tuổi, đã là mẹ của một đứa trẻ.  Đối với nhiều người bình thường thì độ tuổi này đã dần bước vào tuổi trung niên nhưng ngoại hình của Angelababy còn rất trẻ nhưng tâm lý cô ấy đã thay đổi theo hướng trưởng thành thực tế, hiểu thấu cuộc sống này hơn.

Đồng thời, đáng chú ý là gần đây Huỳnh Hiểu Minh cũng dính tin đồn có quan hệ tình cảm với một nữ diễn viên nổi tiếng trên mạng.  Dù hai người đã chia tay thì có khả năng tin tức này mang đến cho Angelababy một chút rắc rối. Suốt thời gian qua con đường diễn xuất của Angelababy có phần “ảm đạm” không cô có tác phẩm nào ra mắt nhưng bù lại cô vẫn là khuôn mặt được các nhãn hiệu thời trang săn đón.

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy 'ngầm' chia sẻ trên chương trình tạp kỹ - Ảnh 7
Ảnh sưu tầm: Internet

Việc trở thành sao nữ Hoa Ngữ có được hơn 10 triệu người theo dõi trên instagram đã chứng minh Angelababy có thế mạnh riêng để phát triển sự nghiệp chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự hậu thuẫn phía sau.

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Nhiều cư dân mạng bình luận rằng đến cả Huỳnh Hiểu Minh cũng sẽ không nhận ra được Angelababy trong bức ảnh này.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Sao Hoa Ngữ Cbiz Lý do chia tay

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