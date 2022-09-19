Netizen khó hiểu khi Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn càng chê lại càng đạt được thành tích cao.

Các Quý Ông Khu Đông Bát là bộ phim được Trương Hàn ấp ủ suốt 4 năm. Nhưng từ khi ra mắt, tác phẩm đã bị chê bai thậm tệ và điều này không chỉ diễn ra 1 mà rất nhiều lần là đằng khác.

Các Quý Ông Khu Đông Bát đang nhận về nhiều sự chỉ trích - Ảnh: Internet

Khán giả nhận xét phim có nhiều chi tiết thô tục và coi thường phụ nữ. Bên cạnh đó, Trương Hàn cũng không đủ thu hút để tiếp tục vào vai quý ông. Tuy nhiên, trái ngược với những lời chê bai phim lại nhận về điểm đánh giá rất cao không khỏi khiến người xem bất ngờ.

Khán giả chê bai phim có một số hình ảnh khá nhạy cảm - Ảnh: Internet

Lý giải về điều này, cư dân mạng cho rằng bộ phim đang sử dụng chiêu trò "hắc hồng". Cụ thể, tác phẩm càng bị chê càng khiến công chúng quan tâm xem độ dở và chán đến mức nào. Từ đó, phim đã khơi gợi sự tò mò và thu hút nhiều người theo dõi.

Từ khi làm nghề đến nay, Các Quý Ông Khu Đông Bát là bộ phim dở nhất của Trương Hàn. Tác phẩm bị chê kém từ cả diễn xuất cho đến kịch bản.

Hiện tại, hình ảnh của Trương Hàn đang ngày càng xấu xí trong mắt công chúng. Nhiều người còn thắc mắc, không hiểu vì sao nam diễn viên phải dành tới 4 năm để thực hiện một tác phẩm "cấp thấp" như vậy.

Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm Cảnh diễn viên Trung Quốc Trương Hàn kéo dây áo ngực của Vương Hiểu Thần khi cô ngã bị chê thô vụng, sàm sỡ phụ nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoc-nhu-phim-moi-cua-truong-han-bi-chi-trich-lien-tuc-nhung-van-nhan-luot-danh-gia-cao-tuyet-doi-504497.html