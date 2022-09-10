Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát

Sao quốc tế 10/09/2022 22:57

Phim truyền hình "Các quý ông khu Đông Bát" đang nhận số điểm thấp kỷ lục vì nhiều tình tiết phản cảm, tung hô sự chủ nghĩa đàn ông quá mức.

Mới đây theo một số trang báo uy tín tại Trung Quốc bộ phim Các quý ông khu Đông Bát lên sóng nhận nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả. Dự án mở đầu với 2,4 điểm chất lượng trên trang Douban với 3.000 lượt đánh giá. Nhưng sau đó nhanh chóng bị "bão" 1 sao, chỉ còn lại 2,2/10 điểm, là số điểm thấp nhất lịch sử với hơn 27.000 người đánh giá.

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát - Ảnh 1
Cảnh quay phản cảm trong phim - Ảnh: Internet

Đáng chú ý việc bộ phim bị chỉ trích vì có nhiều tình tiết dung tục, phản cảm như việc các nhân vật nam nhìn vào vòng một của diễn viên nữ hay cảnh mở tiệc bên hồ bơi với trang phục mát mẻ. Trong phim, các nhân vật nam thường đùa giỡn, chế giễu cơ thể nữ giới và có những câu nói ám chỉ tình dục.

Đỉnh điểm là cảnh nam chính Đổng Ngữ (Trương Hàn) đỡ nữ chính Hứa Đa (Vương Hiểu Thần) bằng cách kéo nội y của cô. Netizen khi nhìn vào đều không cảm thấy hào hứng trước cách đùa cợt phản cảm của nam chính. 

Bộ phim do Trương Hàn tự viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai nam chính. Tài tử Cùng ngắm mưa sao băng tiết lộ anh viết kịch bản cho bộ phim trong suốt 10 năm. Tuy nhiên, khi phim Các quý ông khu Đông Bát lên sóng lại bị đánh giá là "thế giới phù phiếm, ảo tưởng sức mạnh của cánh đàn ông qua góc nhìn của Trương Hàn", theo QQ.

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát - Ảnh 2
Trương Hàn đang không gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Nguồn tin cũng nhận xét Trương Hàn không thể thoát khỏi hình ảnh "tổng tài bá đạo" khi luôn tỏ ra mình là người tài giỏi, có sức hấp dẫn lớn, được các cô gái vây quanh. Hình tượng nhân vật chính cũng bị cho là quá lố lắng, cao ngạo và coi thường phụ nữ một cách thái quá. 

Sina đánh giá vài năm qua Trương Hàn không gặp may trong sự nghiệp. Một số dự án phim nam diễn viên tự sản xuất như Hạ mộng cuồng thi khúc, Cẩm y dạ hành, Truyền kỳ về ông trùm vướng vào lệnh hạn chế diễn viên Hàn Quốc nên không được phát sóng.

Các tác phẩm khác của anh là Sơn Hải Kinh: Truyền thuyết Xích Ảnh, Huyền của Ôn Noãn, Hải dương chi thành, Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời... đều không thành công. Tháng 3/2021, dự án Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời bị nhiều nền tảng video lớn tại Trung Quốc từ chối phát sóng, khiến đoàn phim phải tự tạo một trang xem phim riêng.

Liên tiếp các dự án phim thất bại khiến tên tuổi của Trương Hàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ nam thần nổi danh giới giải trí Hoa ngữ với các bộ phim cực kỳ thành công như Cùng ngắm mưa sao băng, Sam Sam đến rồi, giờ đây Trương Hàn không còn được công chúng quan tâm nhiều, lượng fan sụt giảm.

Bên cạnh đó, Sina đánh giá nam diễn viên không chịu thay đổi hình tượng vai diễn trên màn ảnh. Nhiều năm qua, Trương Hàn trung thành với vai diễn giám đốc giàu có, tính cách lạnh lùng, bá đạo. Tuy nhiên, kiểu vai này bị cho là không thực tế, gây nhàm chán.

Các quý ông khu Đông Bát kể về nhóm 4 quý ông do Trương Hàn, Kinh Siêu, Đỗ Thuần, Hoàng Hựu Minh đóng chính. Họ là nhóm bạn đại học, trải qua thời thanh xuân cùng nhau. Khi ra trường, họ có sự nghiệp thành công nhưng gặp nhiều vẫn đề trong tình yêu và các mối quan hệ. Phim được giới thiệu là Phẩm chất quý ông bản Trung, song chất lượng không đạt kỳ vọng.

 

Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm

Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm

Cảnh diễn viên Trung Quốc Trương Hàn kéo dây áo ngực của Vương Hiểu Thần khi cô ngã bị chê thô vụng, sàm sỡ phụ nữ.

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Từ khóa:   Trương Hàn Các Quý Ông Khu Đông Bát Phim Hoa Ngữ hay sao Châu Á sao Hoa ngữ

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Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm

Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm

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