Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm

Cảnh diễn viên Trung Quốc Trương Hàn kéo dây áo ngực của Vương Hiểu Thần khi cô ngã bị chê thô vụng, sàm sỡ phụ nữ.

Trích đoạn trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm, bình luận nổi bật trên Weibo hôm 7/9. Ở video, Hứa Đa (Vương Hiểu Thần đóng) trượt chân ngã, Đồng Ngữ (Trương Hàn) kéo dây áo Hứa Đa, đỡ cô.

Phần lớn khán giả nhận xét hành động của nam chính không phù hợp phản xạ tự nhiên, cách quay thô vụng, sàm sỡ phụ nữ. Người xem bình luận: "Lố bịch quá, năm 2022 còn có tình tiết ngô nghê thế này", "Cảnh phim thô tục, rẻ tiền, không hợp logic", "Tình tiết gượng gạo, không tự nhiên"...

Các quý ông khu Đông Bát xoay quanh quá trình trưởng thành của Đồng Ngữ và ba người bạn thời đại học của anh. Họ có nghề nghiệp tốt sau khi ra trường nhưng đều gặp phải các vấn đề đau đầu liên quan tình yêu, sự nghiệp.

Trương Hàn và Vương Hiểu Thần trong phim. Ảnh: QQ

Phim do Hạ Duệ đạo diễn ra mắt từ ngày 1/9, bị khán giả đánh giá thấp. Trên diễn đàn Douban, tác phẩm nhận điểm 2,4/10. Đa số ý kiến cho rằng kịch bản tệ, thoại gợi dục, diễn xuất của dàn sao không tạo được đồng cảm với người xem.

Tác phẩm bị cho là bước lùi trong sự nghiệp của Trương Hàn. Anh 38 tuổi, nổi tiếng với các phim Tùy Đường diễn nghĩa, Cùng ngắm mưa sao băng (đóng cặp Trịnh Sảng), Sam Sam đến rồi (đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh)... Những năm gần đây, tài tử không có phim được đánh giá cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-nga-cua-truong-han-bi-che-tho-vung-trong-cac-quy-ong-khu-dong-bat-vao-top-tim-kiem-501212.html