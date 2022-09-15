Tình tiết trong phim mới của Trương Hàn có liên quan đến Trịnh Sảng?

Sao quốc tế 15/09/2022 22:15

Nhiều chi tiết trong bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn được cho là đã lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Sau thời gian dài "ở ẩn", mới đây Trương Hàn đã trở lại thông qua bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do anh tự sản xuất, làm biên kịch và đóng chính. Tuy có nhiều tình tiết vô lý khiến khán giả tranh cãi nhưng cũng không thể phủ nhận được độ "nóng" của tác phẩm này.

truong han 1
Các Quý Ông Khu Đông Bát đang nhận được sự quan tâm từ khán giả - Ảnh: Internet

Trong Các Quý Ông Khu Đông Bát, có một tình tiết nhân vật do Trương Hàn đảm nhận là Đổng Ngữ phải chia tay bạn gái do gia đình phải đối. Cô bạn gái này sau đó sang Anh, lấy chồng sinh con nhưng lại bị chồng phản bội. Sau khi cô về nước, Đổng Ngữ đã chủ động nhận con của cô làm con nuôi và cam tâm tình nguyện nuôi đứa trẻ.

Các chi tiết này của Các Quý Ông Khu Đông Bát đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến nữ diễn viên Trịnh Sảng - cũng là một bạn gái cũ của Trương Hàn. Điều gây chú ý hơn nữa chính là ngoại hình của người đảm nhận vai diễn này cũng có nhiều nét gợi nhớ đến Trịnh Sảng.

truong han 2
Nhân vật tình đầu của Trương Hàn trong phim có nhiều điểm tương đồng với Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, khả năng Trương Hàn thật sự dùng Trịnh Sảng làm hình mẫu cho nhân vật trong phim là hoàn toàn có thể vì anh vừa là nhà sản xuất, vừa là biên kịch. Ngoài ra, việc tìm một diễn viên có ngoại hình giống với Trịnh Sảng cũng không hề khó.

truong han 3

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến lại cho rằng Các Quý Ông Khu Đông Bát được quay từ năm 2020, mà khi này chuyện Trịnh Sảng thuê người mang thai chưa bị khui ra nên đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Một số netizen lại tò mò muốn biết phản ứng của Trịnh Sảng như thế nào khi xem bộ phim này.

Trương Hàn để lộ 'bé mỡ' trong phim mới, netizen: 'Có thai rồi đừng dầm mưa chạy bộ'

Trương Hàn để lộ 'bé mỡ' trong phim mới, netizen: 'Có thai rồi đừng dầm mưa chạy bộ'

Trong một phân cảnh của Các Quý Ông Khu Đông Bát, Trương Hàn đã vô tình để lộ vòng hai kém săn chắc của mình khi phải chạy dưới mưa.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hàn Trịnh Sảng Các Quý Ông Khu Đông Bát sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Trương Hàn để lộ 'bé mỡ' trong phim mới, netizen: 'Có thai rồi đừng dầm mưa chạy bộ'

Trương Hàn để lộ 'bé mỡ' trong phim mới, netizen: 'Có thai rồi đừng dầm mưa chạy bộ'

Màn tái xuất đầy tai tiếng của Trương Hàn: Hành động phản cảm đối với bạn diễn nữ bị chỉ trích dữ dội

Màn tái xuất đầy tai tiếng của Trương Hàn: Hành động phản cảm đối với bạn diễn nữ bị chỉ trích dữ dội

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời'

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời'

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát

Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm

Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm

'Sam Sam Đến Rồi' sau 8 năm phát sóng: Sự nghiệp Triệu lệ Dĩnh vẫn vững 'như bức bình phong', Trương Hàn mờ nhạt vì không có tác phẩm tiêu biểu

'Sam Sam Đến Rồi' sau 8 năm phát sóng: Sự nghiệp Triệu lệ Dĩnh vẫn vững 'như bức bình phong', Trương Hàn mờ nhạt vì không có tác phẩm tiêu biểu

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 25 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 25 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 25 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI