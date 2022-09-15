Tình tiết trong phim mới của Trương Hàn có liên quan đến Trịnh Sảng?

Nhiều chi tiết trong bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn được cho là đã lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Sau thời gian dài "ở ẩn", mới đây Trương Hàn đã trở lại thông qua bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do anh tự sản xuất, làm biên kịch và đóng chính. Tuy có nhiều tình tiết vô lý khiến khán giả tranh cãi nhưng cũng không thể phủ nhận được độ "nóng" của tác phẩm này.

Các Quý Ông Khu Đông Bát đang nhận được sự quan tâm từ khán giả - Ảnh: Internet

Trong Các Quý Ông Khu Đông Bát, có một tình tiết nhân vật do Trương Hàn đảm nhận là Đổng Ngữ phải chia tay bạn gái do gia đình phải đối. Cô bạn gái này sau đó sang Anh, lấy chồng sinh con nhưng lại bị chồng phản bội. Sau khi cô về nước, Đổng Ngữ đã chủ động nhận con của cô làm con nuôi và cam tâm tình nguyện nuôi đứa trẻ.

Các chi tiết này của Các Quý Ông Khu Đông Bát đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến nữ diễn viên Trịnh Sảng - cũng là một bạn gái cũ của Trương Hàn. Điều gây chú ý hơn nữa chính là ngoại hình của người đảm nhận vai diễn này cũng có nhiều nét gợi nhớ đến Trịnh Sảng.

Nhân vật tình đầu của Trương Hàn trong phim có nhiều điểm tương đồng với Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, khả năng Trương Hàn thật sự dùng Trịnh Sảng làm hình mẫu cho nhân vật trong phim là hoàn toàn có thể vì anh vừa là nhà sản xuất, vừa là biên kịch. Ngoài ra, việc tìm một diễn viên có ngoại hình giống với Trịnh Sảng cũng không hề khó.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến lại cho rằng Các Quý Ông Khu Đông Bát được quay từ năm 2020, mà khi này chuyện Trịnh Sảng thuê người mang thai chưa bị khui ra nên đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Một số netizen lại tò mò muốn biết phản ứng của Trịnh Sảng như thế nào khi xem bộ phim này.

Trương Hàn để lộ 'bé mỡ' trong phim mới, netizen: 'Có thai rồi đừng dầm mưa chạy bộ' Trong một phân cảnh của Các Quý Ông Khu Đông Bát, Trương Hàn đã vô tình để lộ vòng hai kém săn chắc của mình khi phải chạy dưới mưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-trong-phim-moi-cua-truong-han-co-lien-quan-den-trinh-sang-503301.html