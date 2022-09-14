Trương Hàn để lộ 'bé mỡ' trong phim mới, netizen: 'Có thai rồi đừng dầm mưa chạy bộ'

Sao quốc tế 14/09/2022 18:10

Trong một phân cảnh của Các Quý Ông Khu Đông Bát, Trương Hàn đã vô tình để lộ vòng hai kém săn chắc của mình khi phải chạy dưới mưa.

Sau thời gian dài vắng bóng, vừa qua Trương Hàn đã có màn trở lại với bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát. Tác phẩm này do nam tài tử tự làm biên kịch, đạo diễn và đóng vai nam chính. Anh tiết lộ đã dành suốt 10 năm để viết kịch bản nên vô cùng tâm huyết.

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Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn tự làm biên kịch, đạo diễn và đóng vai nam chính - Ảnh: Internet

Mới đây, công chúng đã soi ra được một phân cảnh trong Các Quý Ông Khu Đông Bát mà Trương Hàn đã để lộ việc không kiểm soát bản thân nghiêm ngặt. Cụ thể, Trương Hàn khi đang chạy bộ dưới mưa, chiếc áo của anh do màu trắng nên đã trở nên trong suốt và ôm sát vào cơ thể của chủ nhân. Chi tiết này đã khiến cho khán giả phát hiện vòng của anh kém săn chắc, thậm chí là khá "mỡ màng".

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Chiếc áo 'phản chủ' để lộ vòng hai kém săn chắc của Trương Hàn - Ảnh: Internet

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Chứng kiến cảnh phim này, công chúng đã đề nghị Trương Hàn trước khi khai máy thì cũng nên tập luyện để điều chỉnh vóc dáng của mình. Thậm chí có người còn để lại một bình luận hài hước khuyên nam tài tử: "Đã mang thai thì đừng có chạy dưới mưa, không có an toàn đâu".

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Nhiều người đùa rằng Trương Hàn đang mang thai - Ảnh: Internet

Trước đó, cũng trong Các Quý Ông Khu Đông Bát, Trương Hàn đã bị chỉ trích vì cảnh quay đụng chạm vòng một của nữ diễn viên Vương Hiểu Thần. Nhiều người chỉ trích anh đang lợi dụng việc quay phim để đụng chạm bạn diễn, cũng có không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên đang cố tình dùng các cảnh quay gây tranh cãi để "PR bẩn" cho bộ phim.

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Trương Hàn bị chỉ trích vì cảnh quay đụng chạm vòng một của nữ diễn viên Vương Hiểu Thần - Ảnh: Internet

Bên cạnh các cảnh quay phản cảm, Các Quý Ông Khu Đông Bát cũng bị đánh giá là "thế giới phù phiếm, ảo tưởng sức mạnh của cánh đàn ông qua góc nhìn của Trương Hàn". Bên cạnh đó, Trương Hàn cũng bị nhận xét là không thể thoát khỏi hình ảnh "tổng tài bá đạo" khi luôn tỏ ra mình là người tài giỏi, có sức hấp dẫn lớn khiến cho hình tượng nhân vật chính cũng bị cho là quá lố lắng, cao ngạo và coi thường phụ nữ một cách thái quá.

Trương Hàn để lộ 'bé mỡ' trong phim mới, netizen: 'Có thai rồi đừng dầm mưa chạy bộ' - Ảnh 6

Các Quý Ông Khu Đông Bát kể về nhóm 4 quý ông do Trương Hàn, Kinh Siêu, Đỗ Thuần, Hoàng Hựu Minh đóng chính. Họ là nhóm bạn đại học, trải qua thời thanh xuân cùng nhau. Khi ra trường, họ có sự nghiệp thành công nhưng gặp nhiều vấn đề trong tình yêu và các mối quan hệ.

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Mới đây, bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" được cho là "bước lùi" trong sự nghiệp của nam diễn viên Trương Hàn.

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