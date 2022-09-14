Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời'

Sao quốc tế 14/09/2022 12:12

Mới đây, bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" được cho là "bước lùi" trong sự nghiệp của nam diễn viên Trương Hàn.

Trương Hàn sinh năm 1984, nổi tiếng với dòng phim ngôn tình Trung Quốc. Theo iFeng,  diễn viên được xem là người diễn vai tổng giám đốc nhiều nhất trong giới giải trí Hoa ngữ.

Anh từng đóng thiếu gia Mộ Dung Vân Hải trong Cùng ngắm mưa sao băng, người thừa kế tập đoàn Thang Tuấn phim Đẳng cấp quý cô, chủ tịch Phong Đằng của tác phẩm Sam Sam đến rồi, giám đốc Đông Trác Nghiêu trong Nếu Paris không vui vẻ, tổng giám đốc Đường Minh Hiên của Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời và mới nhất là giám đốc công ty công nghệ, trí tuệ nhân tạo Đổng Ngữ trong Các quý ông khu Đông Bát. Dù phim hiện đại hay cổ trang, Trương Hàn vẫn chuyên trị các nhân vật giàu có, tài giỏi, tính cách cao ngạo, lạnh lùng nhưng chung thủy, chiều chuộng người yêu.

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời' - Ảnh 1

Nam diễn viên ngại thử sức với nhiều dạng vai khác nhau khiến sự thất vọng của công chúng về cái tên Trương Hàn ngày càng tăng lên khi anh không có bước đột phá trong việc chọn kịch bản. Khán giả chê tài tử 38 tuổi một màu, và dần nhàm chán các tác phẩm của anh. Từ nam thần màn ảnh, Trương Hàn giảm sức hút nghiêm trọng. Vài năm trở lại đây, anh không có bất kỳ bộ phim nào được đánh giá cao.

Sự nghiệp phim ảnh bế tắc, Trương Hàn chuyển sang đầu tư sản xuất phim, thành lập công ty quản lý nghệ sĩ. Tuy nhiên, tình cảnh khó khăn của nam diễn viên cũng không khá khẩm hơn. Các tác phẩm anh đóng chính không thành công, dẫn đến nhiều diễn viên trẻ được anh lăng xê cũng lận đận.

Điển hình như bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" lên sóng nhận nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả. Dự án mở đầu với 2,4 điểm chất lượng trên trang Douban với 3.000 lượt đánh giá. Nhưng sau đó nhanh chóng bị "bão" 1 sao, chỉ còn lại 2,2/10 điểm, là số điểm thấp nhất lịch sử với hơn 27.000 người đánh giá.

Theo Sina, phim bị chỉ trích vì có nhiều tình tiết dung tục, phản cảm như việc các nhân vật nam nhìn vào vòng một của diễn viên nữ hay cảnh mở tiệc bên hồ bơi với trang phục mát mẻ. Trong phim, các nhân vật nam thường đùa giỡn, chế giễu cơ thể nữ giới và có những câu nói ám chỉ tình dục. Đặc biệt, bộ phim do chính Trương Hàn tự viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai nam chính. Tài tử Cùng ngắm mưa sao băng tiết lộ anh viết kịch bản cho bộ phim trong suốt 10 năm.

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời' - Ảnh 2

Để duy trì độ nhận diện với công chúng và kiếm thêm thu nhập, Trương Hàn tham gia nhiều chương trình giải trí. Tuy nhiên, anh lại vướng vào vô số tranh cãi và hứng chỉ trích vì ứng xử không khéo léo.

Chính vì vậy, sự nghiệp phim ảnh của Trương Hàn tửo nên vô cùng ảm đạm, lại còn thường xuyên rơi vào nhiều tình huống gây tranh cãi khiến "Tổng tài bá đạo của Cbiz" phải đối mặt với sự khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng.

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát

Phim truyền hình "Các quý ông khu Đông Bát" đang nhận số điểm thấp kỷ lục vì nhiều tình tiết phản cảm, tung hô sự chủ nghĩa đàn ông quá mức.

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