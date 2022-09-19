Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Sao quốc tế 19/09/2022 16:03

Một bên là dân quốc, huyền huyễn, một bên là chính kịch hiện đại , Nhậm Gia Luân và Thành Nghị khiến khán giả khó lòng nhận xét ai nhỉnh hơn ai.

Nếu trong tháng 8, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ ngập tràn các dự án cổ trang thì sang đến tháng 9 sẽ là thời của các bộ phim dân quốc, hiện đại. Sắp tới đây, 2 chàng “tình cũ” của Dương Tử là Nhậm Gia Luân và Thành Nghị sẽ cùng đối đầu nhau. Một bên là dân quốc, huyền huyễn, một bên là chính kịch hiện đại khiến người xem khó lòng nhận xét ai hơn.

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 1

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 2
Nhậm Gia Luân - Thành Nghị chuẩn bị đối đầu nhau trong 2 dự án phim mới

Theo đó, sau Ngự Giao Ký đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân tái xuất màn ảnh nhỏ với Thỉnh Quân. Lần này, anh chàng hợp tác cùng “người đẹp phim bi” Lý Thấm và tạo ra một câu chuyện tình ngược chẳng kém thời Châu Sinh Như Cố.

Nhậm Gia Luân trở thành ngôi sao đang rất được lòng công chúng hiện này. Tuy không sở hữu chiều cao quá nổi bật, nhưng "Ông chồng quốc dân" lại ghi điểm nhờ khuôn mặt nam tính, không góc chết cùng khả năng diễn xuất ổn áp. Cũng vì lẽ đó mà khi nam thần 8x nhận lời góp mặt trong Thỉnh Quân, dân tình đều nhất loạt đồng ý.

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 3
Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng vẻ ngoài nam tính được khán giả đánh giá là hoàn toàn phù hợp với vai diễn trong Thỉnh Quân

Thỉnh Quân có lợi thế là phim dân quốc, huyền huyễn với đề tài kiếp trước – kiếp này mới lạ. Bên cạnh đó, dàn diễn viên tiếng tăm, tạo hình cực đẹp cũng giúp dự án phim hợp tác đầu tay của Lý Thấm – Nhậm Gia Luân thu hút được nhiều khán giả. Ở những tập đầu, diễn xuất của “tình cũ” Dương Tử được nhận xét là tiến bộ hơn hẳn thời đóng Ngự Giao Ký cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 4
Diễn xuất được đánh giá đã có tiến bộ hơn so với khi đóng Ngự Giao Ký

Mới đây, có thông tin cho biết dự án chính kịch mang tên Ranh Giới do Cận Đông, Thành Nghị và Thái Văn Tịnh sẽ chính thức lên sóng vào ngày 19/9 này trên đài Hồ Nam. Như vậy, 2 chàng “tình cũ” của Dương Tử là Nhậm Gia Luân và Thành Nghị sẽ đối đầu nhau trực diện trong tháng 9.

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 5
Thành Nghị thử sức bản thân trong thể loại mới, chính thức đối đầu với Nhậm Gia Luân của Thỉnh Quân

Thành Nghị đã gặt hái được nhiều thành công với Trầm vụn hương phai. Cho dù là nhập vai chàng thanh niên điềm tĩnh Ứng Uyên, hay Đường Châu tự do tự tại, Huyền Dạ xấu xa thì Thành Nghị đều cân tốt cảm xúc của nhân vật. Nhờ vậy, Thành Nghị đã nhận được “mưa lời khen” từ khán giả.

Nhanh chóng sau đó nam diễn viên đã nhanh chóng bắt tay vào dự án mới, vốn được khán giả quen mắt với dòng phim cổ trang mang phong cách “ăn xổi”, còn Ranh giới là bộ phim chính kịch. Đây là một thể loại mới để cho nam diễn viên thử sức và khẳng định khả năng diễn xuất của bản thân. Đây cũng là một điểm làm cho Ranh giới của Thành Nghị được sự mong đợi lớn của người hâm mộ.

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 6
Gặt hái được nhiều thành công sau Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình trên đường đua phim Hoa ngữ

Đặt lên bàn cân so sánh, cư dân mạng cho rằng phim của Thành Nghị đang có nhiều lợi thế bạo hơn hẳn Nhậm Gia Luân. Theo đó, dù Thỉnh Quân có đề tài mới lạ song vẫn không thể đọ lại dự án chính kịch và được chiếu đài như Ranh Giới. Ngoài ra, phim của Thành Nghị còn có diễn viên thực lực là Cận Đông cân khoản diễn xuất nên lại càng khiến người xem yên tâm hơn.

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 7Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 8

Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi màn đối đầu trực diện sắp tới của Thỉnh Quân  Ranh Giới. 2 chàng “tình cũ” của Dương Tử ai sẽ là người thắng thế vẫn còn là ẩn số lớn.

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận

Bộ phim Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính đã chính thức lên sóng, cứ ngỡ gây bạo nhưng lại tạo ra không ít ý kiến trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Thấm và Nhậm Gia Luân Dương Tử Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới

Netizen mắng Dương Tử "kém duyên" khi 'không biết tự lượng sức' mà so sánh nhan sắc với Cảnh Điềm

Netizen mắng Dương Tử "kém duyên" khi 'không biết tự lượng sức' mà so sánh nhan sắc với Cảnh Điềm

Dương Tử liên tục bị "chê" vì loạt hành động kém duyên với các sao nam

Dương Tử liên tục bị "chê" vì loạt hành động kém duyên với các sao nam

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không

Fandom Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây chiến vì 'phiên vị' của hai diễn viên khi Ngự Giao Ký kết thúc chưa được bao lâu

Fandom Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây chiến vì 'phiên vị' của hai diễn viên khi Ngự Giao Ký kết thúc chưa được bao lâu

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI