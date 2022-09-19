Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Nếu trong tháng 8, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ ngập tràn các dự án cổ trang thì sang đến tháng 9 sẽ là thời của các bộ phim dân quốc, hiện đại. Sắp tới đây, 2 chàng “tình cũ” của Dương Tử là Nhậm Gia Luân và Thành Nghị sẽ cùng đối đầu nhau. Một bên là dân quốc, huyền huyễn, một bên là chính kịch hiện đại khiến người xem khó lòng nhận xét ai hơn.

Nhậm Gia Luân trở thành ngôi sao đang rất được lòng công chúng hiện này. Tuy không sở hữu chiều cao quá nổi bật, nhưng "Ông chồng quốc dân" lại ghi điểm nhờ khuôn mặt nam tính, không góc chết cùng khả năng diễn xuất ổn áp. Cũng vì lẽ đó mà khi nam thần 8x nhận lời góp mặt trong Thỉnh Quân, dân tình đều nhất loạt đồng ý.

Theo đó, sau Ngự Giao Ký đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân tái xuất màn ảnh nhỏ với Thỉnh Quân. Lần này, anh chàng hợp tác cùng “người đẹp phim bi” Lý Thấm và tạo ra một câu chuyện tình ngược chẳng kém thời Châu Sinh Như Cố.

Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng vẻ ngoài nam tính được khán giả đánh giá là hoàn toàn phù hợp với vai diễn trong Thỉnh Quân

Thỉnh Quân có lợi thế là phim dân quốc, huyền huyễn với đề tài kiếp trước – kiếp này mới lạ. Bên cạnh đó, dàn diễn viên tiếng tăm, tạo hình cực đẹp cũng giúp dự án phim hợp tác đầu tay của Lý Thấm – Nhậm Gia Luân thu hút được nhiều khán giả. Ở những tập đầu, diễn xuất của “tình cũ” Dương Tử được nhận xét là tiến bộ hơn hẳn thời đóng Ngự Giao Ký cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Diễn xuất được đánh giá đã có tiến bộ hơn so với khi đóng Ngự Giao Ký

Mới đây, có thông tin cho biết dự án chính kịch mang tên Ranh Giới do Cận Đông, Thành Nghị và Thái Văn Tịnh sẽ chính thức lên sóng vào ngày 19/9 này trên đài Hồ Nam. Như vậy, 2 chàng “tình cũ” của Dương Tử là Nhậm Gia Luân và Thành Nghị sẽ đối đầu nhau trực diện trong tháng 9.

Thành Nghị thử sức bản thân trong thể loại mới, chính thức đối đầu với Nhậm Gia Luân của Thỉnh Quân

Thành Nghị đã gặt hái được nhiều thành công với Trầm vụn hương phai. Cho dù là nhập vai chàng thanh niên điềm tĩnh Ứng Uyên, hay Đường Châu tự do tự tại, Huyền Dạ xấu xa thì Thành Nghị đều cân tốt cảm xúc của nhân vật. Nhờ vậy, Thành Nghị đã nhận được “mưa lời khen” từ khán giả.

Nhanh chóng sau đó nam diễn viên đã nhanh chóng bắt tay vào dự án mới, vốn được khán giả quen mắt với dòng phim cổ trang mang phong cách “ăn xổi”, còn Ranh giới là bộ phim chính kịch. Đây là một thể loại mới để cho nam diễn viên thử sức và khẳng định khả năng diễn xuất của bản thân. Đây cũng là một điểm làm cho Ranh giới của Thành Nghị được sự mong đợi lớn của người hâm mộ.

Gặt hái được nhiều thành công sau Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình trên đường đua phim Hoa ngữ

Đặt lên bàn cân so sánh, cư dân mạng cho rằng phim của Thành Nghị đang có nhiều lợi thế bạo hơn hẳn Nhậm Gia Luân. Theo đó, dù Thỉnh Quân có đề tài mới lạ song vẫn không thể đọ lại dự án chính kịch và được chiếu đài như Ranh Giới. Ngoài ra, phim của Thành Nghị còn có diễn viên thực lực là Cận Đông cân khoản diễn xuất nên lại càng khiến người xem yên tâm hơn.

Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi màn đối đầu trực diện sắp tới của Thỉnh Quân và Ranh Giới. 2 chàng “tình cũ” của Dương Tử ai sẽ là người thắng thế vẫn còn là ẩn số lớn.