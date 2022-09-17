Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới

Sao quốc tế 17/09/2022 07:10

Ngô Lỗi hóa thỏ hồng trên phim trường Vì Yêu Mà Thôi.

Ngô Lỗi là cái tên không xa lạ đối với khán giả Trung Quốc, cả giới giải trí rộng lớn, không có mấy người được xưng là "em trai quốc dân", lớn lên trong sự quan tâm của công chúng.

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới - Ảnh 1
Ngô Lỗi từng được mệnh danh là "em trai quốc dân" của làng giải trí Hoa ngữ  

Ở tuổi 23, nam diễn viên có gần 100 bộ phim lớn nhỏ, 16 năm kinh nghiệm trên phim trường. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sự nghiệp Ngô Lỗi phát triển chậm lại so với các nghệ sĩ cùng trang lứa như Lưu Hạo Nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Với làn sóng phim chuyển thể đam mỹ xâm chiếm giới giải trí Trung Quốc, Ngô Lỗi dần thất thế trước những tài tử mới nổi, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Cung Tuấn... Họ nổi tiếng sau nhưng có lượng fan hùng hậu, được các công ty, nhà đầu tư ưu ái hơn, khiến thị phần của Ngô Lỗi dần giảm sút.

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới - Ảnh 2
Dù tham gia nhiều dự án phim nhưng nam diễn viên vẫn bị thất thế trước các sao cùng thời 

Sau những bộ phim không đem lại nhiều thành công, giữa năm 2022, dự án Tinh hán xán lạn mới đây đã giúp sự nghiệp của Ngô Lỗi sang trang mới. Tinh hán xán lạn là bộ phim đến đúng thời điểm, Ngô Lỗi có được một nhân vật hay, có bạn diễn ăn ý, giúp vai diễn Lăng Bất Nghi thành công chiếm được cảm tình của khán giả. Ngô Lỗi cũng từ "em trai quốc dân" trở thành "nam thần quốc dân" được hàng triệu khán giả nữ yêu thích.

Sau thành công vượt ngoài kỳ vọng của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi Ngô Lỗi dường như đã may mắn vượt lên hàng lưu lượng và nhận được sự săn đón của nhiều nhà làm phim. Sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, anh chàng nhanh chóng tập trung cho dự án mới mang tên Tình Yêu Mà Thôi hợp tác cùng Châu Vũ Đồng. 

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới - Ảnh 3
Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi hiện đang là cái tên nhận nhiều sự săn đón của công chúng và các nhà làm phim

Và không để khán giả phải đợi lâu, những hình ảnh đầu tiên của Ngô Lỗi trên phim trường Tình Yêu Mà Thôi đã được đoàn làm phim tung ra. Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt hình ảnh chụp lại cảnh Ngô Lỗi đang mặc đồng phục thể thao màu hồng, trên đầu đội tai thỏ bản to cùng màu. 

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới - Ảnh 4
Ngô Lỗi hợp tác cùng Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới
Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới - Ảnh 5
Tạo hình hóa thỏ của nam diễn viên khiến khán giả phải cười ngã nghiêng

Hình ảnh khác lạ này của anh chàng không những quá đáng yêu mà thậm chí còn khiến khán giả không khỏi cảm thấy hài hước bởi nó quá trái ngược với hình tượng tướng quân lạnh lùng mà anh chàng từng thể hiện trong Tinh Hán Xán Lạn gần đây. Nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh này, ít có ai nghĩ tới đây chính là tướng quân Lăng Bất Nghi uy nghiêm trong Tinh Hán Xán Lạn ngày nào. 

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới - Ảnh 6
Không còn vị tướng quân lạnh lùng ngày nào nữa 

Được biết, trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi đảm nhận vai Lăng Bất Nghi, một vương gia lạnh lùng, con nhà quyền thế. Chính vì là con nhà tướng nên Lăng Bất Nghi luôn toát lên khí chất quyền quý, lạnh lùng và uy nghi. Ngô Lỗi thể hiện hình tượng này thành công đến mức được không ít khán giả đánh giá là "Lăng Bất Nghi bước ra từ trong tiểu thuyết".  

Tới Tình Yêu Mà Thôi, Ngô Lỗi vào vai Tống Tam Xuyên, một nam vận động viên 22 tuổi. Anh có cơ duyên gặp gỡ nhân viên văn phòng Lương Hữu An 32 tuổi vào giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Không còn là tướng quân uy nghiêm lạnh lùng nữa, Ngô Lỗi bây giờ bỗng hoá thỏ hồng trong phim mới - Ảnh 7

Bộ phim Tình Yêu Mà Thôi do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu chính thức. 

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