Trần Kiều Ân liên tục vướng vào những tin đồn ác ý, liên quan đến việc "cắm sừng" chồng để ngoại tình với các sao nam nổi tiếng.

Truyền thông xứ Trung mới đây đưa tin, một blogger nổi tiếng những ngày qua đã đăng tải loạt tin đồn liên quan tới đời sống riêng tư của Trần Kiều Ân. Theo đó, blogger này khẳng định Trần Kiều Ân từng có quan hệ tình ái với một nam diễn viên trẻ họ W. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn có quan hệ trên mức đồng nghiệp với đàn em Ngô Lỗi, đồng thời còn lên giường một nghệ sĩ trẻ khác, nổi tiếng hơn Ngô Lỗi. Trần Kiều Ân liên tục vướng tin đồn ngoại tình với những nam diễn viên đình đám Năm 2017, Trần Kiều Ân từng vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên kém 20 tuổi Ngô Lỗi. Sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng nữ diễn viên. Thời điểm đó, cô ra văn bản phủ nhận và cho biết: "Chỉ có những kẻ tâm thần mới tin vào những tin đồn không xác thực".

Đến nay, scandal tình ái tiếp tục khiến cho Trần Kiều Ân lao đao. Ngay trong tối 15/9, ngôi sao Vẫn Cứ Thích Em đã có phát ngôn chính thức thông qua phòng làm việc. Đại diện phòng làm việc viết: “Những năm gần đây, cô Trần Kiều Ân đã phải chịu đựng những tin đồn bịa đặt, chỉ trích vô lý từ công chúng. Công ty chúng tôi một lần nữa khẳng định, không tồn tại một nghệ sĩ họ W nào và cũng không có bất kỳ nam nghệ sĩ họ nào khác như lời blogger nói”.

Phía Trần Kiều Ân cũng nhấn mạnh: “Trong thời điểm mà mạng xã hội và truyền thông rối ren phức tạp, khi lòng tin của công chúng với nghệ sĩ xuống thấp đến vô hạn, chúng tôi phải làm thế nào để chứng minh một chuyện chưa từng xảy ra? Chúng tôi tin rằng lời bác bỏ của các cấp có thẩm quyền sẽ có hiệu quả hơn những lời thanh minh của studio. Do đó, chúng tôi đã ủy thác cho luật sư để giải quyết vụ việc”. Nữ diễn viên ủy thác việc thanh minh cho các cấp thẩm quyền vì tin rằng lời bác bỏ của các cấp có thẩm quyền sẽ có hiệu quả hơn những lời thanh minh của studio “Chúng tôi hiểu rằng những lời nói vu vơ, mập mờ sẽ trở thành tin đồn thiên biến vạn hóa khác nhau. Mà những lời thanh minh bác bỏ lại chẳng có ai quan tâm. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng trong thời đại mạng xã hội này, sẽ có nhiều người sẵn sàng đối mặt với tin đồn một cách lý trí và tin vào sự thật. Cho dù phải đợi bao nhiêu năm, tin đồn cuối cùng cũng sẽ tự tan biến” – đại diện phía nữ diễn viên lên tiếng về tin đồn ác ý. Hiện tại, Trần Kiều Ân đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên ông xã Alan Tăng Vỹ Xương. Chồng nữ diễn viên là phú nhị đại (thế hệ siêu giàu thứ hai) tại Malaysia. Cha mẹ của Alan đều là những doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty với khối tài sản lên đến hàng triệu USD. Cặp đôi đăng ký kết hôn tại Văn phòng đăng ký hộ khẩu Đại An (Đài Loan) vào ngày 31/3, sau đó về chung một nhà và không tổ chức lễ cưới. Việc cô nhanh chóng phản hồi tin đồn cũng là cách bảo vệ cuộc sống gia đình. Trước những tin đồn "hắt bẩn" lên mình, hiện tại cô nàng vẫn đang rất hạnh phúc với hôn nhân bên phú nhị đại - Alan Tăng Vỹ Xương

Trần Kiều Ân tức giận vì bị chê '43 tuổi chưa sinh con' Nữ diễn viên Trần Kiều Ân đã vô cùng tức giận khi liên tục vướng vào các tin đồn mang thai, cô cho rằng dư luận đang xâm phạm vào cuộc sống riêng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-tin-don-ngoai-tinh-voi-ngo-loi-len-giuong-voi-sao-tre-nu-dien-vien-nay-co-dong-thai-dap-tra-cuc-thuyet-phuc-503720.html