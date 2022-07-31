Rộ nghi vấn Trần Kiều Ân mang thai ở tuổi 43?

Mới đây, Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng dấy lên tin đồn người đẹp đang mang thai con đầu lòng.

Mới đây, Trần Kiều Ân đã chia sẻ một bức ảnh cô và ông xã Alan lên story Instagram, dấy lên tin đồn người đẹp đang mang thai con đầu lòng. Cụ thể, trong bức ảnh có dòng chữ: "Từ thế giới 2 người đến một nhà 3 người".

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng tin rằng ngôi sao 43 tuổi đang bầu bí, thậm chí tràn tới trang cá nhân của cô để gửi lời chúc mừng.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Trần Kiều Ân đã đăng tải bài viết phản hồi tin mang thai: "Thực ra khi xem ảnh, tôi thường chỉ xem hình có đẹp hay không. Tôi không đọc nội dung viết gì cả nên đã gây ra hiểu lầm. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người".

Ngoài ra, phía quản lý Trần Kiều Ân cũng lên tiếng phủ nhận việc nữ diễn viên mang thai, đồng thời cho biết gia đình 3 người được nhắc tới ở đây là ám chỉ chú chó cưng của cô.

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân và Alan đã đăng ký kết hôn vào cuối tháng 3 sau 2 năm hẹn hò. Cặp đôi quen nhau thông qua chương trình "Tình yêu của con gái" vào năm 2019 và chính thức về sống chung từ giữa năm 2020.

Trần Kiều Ân, sinh năm 1979, từng được mệnh danh là "nữ hoàng" phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án "Hoàng tử ếch", "Định mệnh anh yêu em"... Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như "Tiếu ngạo giang hồ", "Đẳng cấp quý cô", "Nữ nhân của vua", "Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm"...

Trần Kiều Ân hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi, nhan sắc ở tuổi 43 gây chú ý Mới đây, nữ diễn viên Trần Kiều Ân đã chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng hạnh phúc trong chuyến du lịch biển với chồng trẻ kém 9 tuổi Alan (Tăng Vỹ Xương).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-nghi-van-tran-kieu-an-mang-thai-o-tuoi-43-487419.html