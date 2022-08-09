Nữ diễn viên Trần Kiều Ân đã vô cùng tức giận khi liên tục vướng vào các tin đồn mang thai, cô cho rằng dư luận đang xâm phạm vào cuộc sống riêng của mình.

Trang Sina đưa tin, Trần Kiều Ân mới đây đã đăng tải một bài viết khá dài lên trang cá nhân của mình. Theo đó, nữ diễn viên đã vô cùng bực tức khi liên tục vướng vào các tin đồn mang thai và cảm thấy đời tư của mình đang bị soi mói quá đà.

Trần Kiều Ân tức giận vì loạt tin đồn về chuyện cô mang thai - Ảnh: Internet

Trần Kiều Ân cho hay, thời gian qua cô đã rất mệt mỏi khi phải liên tục đính chính những tin đồn sai sự thật do công chúng suy diễn. Quá đáng hơn, nữ diễn viên còn bị nghi ngờ cố tình tung tin đời tư để gây chú ý.

"Từ sau khi tôi kết hôn, mọi người chỉ quan tâm đến việc tôi có thai hay không. Có lúc ngoại hình thay đổi do ăn nhiều, vô tình đưa tay sờ bụng hay chia sẻ tin vui trên mạng, lập xuất hiện tức tin: Trần Kiều Ân có thai. Tôi nói thế nào cũng bị cho là cố tình loan tin để tự mình đính chính. Có người ác ý nói tôi sảy thai hoặc sinh con rồi nhưng không thừa nhận.

Những lời bàn tán trên mạng khiến tôi trợn tròn mắt. Internet bây giờ có nhiều quái vật quá. Sao họ lại có thái độ thù địch với phụ nữ lớn như vậy. Tôi khẳng định chuyện có thai không phải quan trọng nhất trong đời người. Hạnh phúc hay không mới là đích đến quan trọng." - Trần Kiều Ân chia sẻ.

Vợ chồng Trần Kiều Ân chưa có kế hoạch sinh con vào thời điểm này - Ảnh: Internet

Đầu tháng 8 vừa qua, Trần Kiều Ân đã vướng vào tin đồn mang thai khi đăng tải dòng trạng thái: "Từ thế giới 2 người đến một nhà 3 người". Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính và cho biết vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh con vào thời điểm này.

Sau khi phủ nhận tin đồn mang thai, Trần Kiều Ân đã nhận về hàng loạt chỉ trích từ phía công chúng, nhiều người cho rằng cô đang lợi dụng chuyện đời tư để hâm nóng tên tuổi. Thậm chí, một số người còn công kích nữ diễn viên vì đã 43 tuổi rồi mà vẫn chưa sinh con.

Rộ nghi vấn Trần Kiều Ân mang thai ở tuổi 43? Mới đây, Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng dấy lên tin đồn người đẹp đang mang thai con đầu lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-kieu-an-tuc-gian-vi-bi-che-43-tuoi-chua-sinh-con-489948.html