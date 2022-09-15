Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh

Sao quốc tế 15/09/2022 08:54

Doanh nhân Trần Vinh Luyện - người đứng đầu tập đoàn Đại Tấn, bị truy tố với 83 tội danh.

Trần Vinh Luyện là chủ tịch Đại Tấn - tập đoàn chuyên kinh doanh các dịch vụ giải trí về cờ bạc tại Macau. Tuy không hoạt động trong showbiz, anh lại là gương mặt được giới giải trí quan tâm. 

Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh - Ảnh 1
Doanh nhân Trần Vinh Luyện bị buộc tội liên quan đến 83 tội danh

Trần Vinh Luyện bị bắt và tạm giam hồi cuối tháng một năm nay, sau vụ bắt giữ nhà sáng lập tập đoàn Suncity, Châu Trác Hoa (Alvin Chau). Hồ sơ của anh sau đó được chuyển đến viện kiểm sát, với cáo buộc tham gia các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Viện kiểm sát hồi tháng 5 đã thông tin sơ bộ về vụ án, cáo buộc băng nhóm tội phạm của Trần Vinh Luyện và Alvin Chau cùng điều hành cờ bạc, rửa tiền bất hợp pháp. Trường hợp của Alvin Chau được xử vào 2/9. 

Theo thông tin của tờ Macau Daily đưa tin, theo lịch trình của tòa sơ thẩm, vụ án của Trần Vinh Luyện sẽ được lên lịch xét xử riêng biệt vào lúc 9h45 ngày 5/12. Doanh nhân bị buộc tội dính líu 83 tội danh liên quan đến các nhóm tội phạm, bao gồm tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền, trình báo báo cáo tài chính sai sự thật... từ đó thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ HKD (hơn 215 triệu USD). Theo 163, vụ án sẽ được xét xử bởi một hội đồng chung gồm các thẩm phán tên tuổi Macau như Lâm Bính Huy, Hiệp Thiếu Phân, Trịnh Ỷ Văn... Trần Vinh Luyện sẽ được đại diện bởi một luật sư nước ngoài. Liên quan đến vụ việc, hiện có 4 công ty đã đệ đơn yêu cầu phía công ty Đại Tấn bồi thường thiệt hại dân sự.

Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh - Ảnh 2
Vụ án của Trần Vinh Luyện sẽ được lên lịch xét xử riêng biệt vào lúc 9h45 ngày 5/12, anh có thể phải đối mặt với 20 năm tù vì các tội danh như tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền...

Một số tin đồn cho hay An Dĩ Hiên đau khổ, tuyệt vọng khi chồng rơi vào vòng lao lý. Trước đó An Di Hiên cũng xóa mọi ảnh chụp chung với chồng, hành động này của nữ diễn viên làm dấy lên tin đồn cô đang quyết định ly hôn. Một số tin đồn cho hay diễn viên muốn giữ tài sản cho con nên quyết định bỏ Trần Vinh Luyện. Cô cũng ngừng tương tác với người hâm mộ, cho thấy không muốn công khai bất cứ thông tin nào về cuộc sống hiện tại.

Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh - Ảnh 3
An Dĩ Hiên và chồng từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Có thể thấy, từ vị trí cao, Trần Vinh Luyện hiện không giữ bất cứ chức vụ nào trong tập đoàn Đại Tấn. Vai trò của anh được thay thế bởi một người khác. Tập đoàn Đại Tấn đang thực hiện nhiều cải cách để đảo ngược tình thế, giữ giá cổ phiếu.

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