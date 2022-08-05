Chồng của An Dĩ Hiên chính thức bị khởi tố với tội danh tổ chức cờ bạc bất hợp pháp

Sao quốc tế 05/08/2022 11:50

Doanh nhân Trần Vinh Luyện – chồng diễn viên An Dĩ Hiên chính thức bị khởi tố vì tội rửa tiền, tham gia hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trong đường dây cờ bạc phi pháp của của "ông trùm giải trí" Châu Trác Hoa.

Theo iFeng đưa tin, vào tối ngày 4/8, hồ sơ của Trần Vinh Luyện – ông xã An Dĩ Hiên được chuyển đến viện kiểm sát. Cựu CEO của tập đoàn Đại Tấn kiêm chủ tịch Macau Legend chính thức bị khởi tố vì tội rửa tiền, tham gia hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và là nhân vật quan trọng nằm trong đường dây đánh bạc của "ông trùm giải trí" Châu Trác Hoa. Được biết, Châu Trác Hoa được xử vào 2/9.

Chồng của An Dĩ Hiên chính thức bị khởi tố với tội danh tổ chức cờ bạc bất hợp pháp - Ảnh 1

Trước đó, Trần Vinh Luyện bị bắt và tạm giam hồi cuối tháng một năm nay, sau vụ bắt giữ nhà sáng lập tập đoàn Suncity, Châu Trác Hoa (Alvin Chau). Hồ sơ của anh sau đó được chuyển đến viện kiểm sát, với cáo buộc tham gia các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Viện kiểm sát hồi tháng 5 đã thông tin sơ bộ về vụ án, cáo buộc băng nhóm tội phạm của Trần Vinh Luyện và Alvin Chau cùng điều hành cờ bạc, rửa tiền bất hợp pháp. Trường hợp của Alvin Chau được xử vào 2/9.

Theo thông tin từ báo chí Đài Loan, chồng của An Dĩ Hiên có thể phải đối mặt với 20 năm tù vì các tội danh như tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền...

Chồng của An Dĩ Hiên chính thức bị khởi tố với tội danh tổ chức cờ bạc bất hợp pháp - Ảnh 2

An Dĩ Hiên là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc,… Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Trần Vinh Luyện năm 2017 tại Hawaii, có hai con. Cưới chồng tỷ phú sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD, An Dĩ Hiên có cuộc sống sung túc, hào nhoáng. Khi đang còn hạnh phúc, Trần Vinh Luyện chiều chuộng vợ hết mực, tặng cô nhiều bất động sản, đồ hiệu…

Tuy nhiên, nữ diễn viên từng khẳng định làm dâu nhà hào môn rất áp lực, cô phải nhường nhịn chồng, tuyệt đối không được mặc hở vì chồng có gia trưởng lại có tính chiếm hữu cao. Sau khi chồng tỷ phú vướng vào lao lý, An Dĩ Hiên lặng lẽ xóa hình ảnh gia đình trên Weibo, khóa tài khoản cá nhân. Một số thông tin cho biết nữ diễn viên sa sút về sức khỏe, cơ thể suy nhược do bê bối của chồng. Cô ở ẩn để chăm hai con.

Cuộc sống của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị bắt

Cuộc sống của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị bắt

Kể từ khi chồng bị bắt, nữ diễn viên An Dĩ Hiên một mình chăm sóc ba thành viên trong gia đình gồm hai con và bố chồng ngoài 90 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   An Dĩ Hiên chồng An Dĩ Hiên sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị bắt

Cuộc sống của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị bắt

Chồng đại gia chuyển nhượng nhiều tài sản cho con riêng, An Dĩ Hiên trắng tay, 'vỡ mộng giàu sang'?

Chồng đại gia chuyển nhượng nhiều tài sản cho con riêng, An Dĩ Hiên trắng tay, 'vỡ mộng giàu sang'?

Hậu chồng vướng vào vòng lao lý, An Dĩ Hiên có động thái đầu tiên gây xôn xao

Hậu chồng vướng vào vòng lao lý, An Dĩ Hiên có động thái đầu tiên gây xôn xao

Vỡ giấc mộng hào môn, An Dĩ Hiên không còn là công chúa?

Vỡ giấc mộng hào môn, An Dĩ Hiên không còn là công chúa?

Sau khi chồng bị bắt giữ, nữ diễn viên An Dĩ Hiên vô cùng suy sụp, khóc rất nhiều

Sau khi chồng bị bắt giữ, nữ diễn viên An Dĩ Hiên vô cùng suy sụp, khóc rất nhiều

Tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên đối mặt mức án 15 năm tù?

Tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên đối mặt mức án 15 năm tù?

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI