Doanh nhân Trần Vinh Luyện – chồng diễn viên An Dĩ Hiên chính thức bị khởi tố vì tội rửa tiền, tham gia hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trong đường dây cờ bạc phi pháp của của "ông trùm giải trí" Châu Trác Hoa.
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Theo iFeng đưa tin, vào tối ngày 4/8, hồ sơ của Trần Vinh Luyện – ông xã An Dĩ Hiên được chuyển đến viện kiểm sát. Cựu CEO của tập đoàn Đại Tấn kiêm chủ tịch Macau Legend chính thức bị khởi tố vì tội rửa tiền, tham gia hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và là nhân vật quan trọng nằm trong đường dây đánh bạc của "ông trùm giải trí" Châu Trác Hoa. Được biết, Châu Trác Hoa được xử vào 2/9.
Trước đó, Trần Vinh Luyện bị bắt và tạm giam hồi cuối tháng một năm nay, sau vụ bắt giữ nhà sáng lập tập đoàn Suncity, Châu Trác Hoa (Alvin Chau). Hồ sơ của anh sau đó được chuyển đến viện kiểm sát, với cáo buộc tham gia các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Viện kiểm sát hồi tháng 5 đã thông tin sơ bộ về vụ án, cáo buộc băng nhóm tội phạm của Trần Vinh Luyện và Alvin Chau cùng điều hành cờ bạc, rửa tiền bất hợp pháp. Trường hợp của Alvin Chau được xử vào 2/9.
Theo thông tin từ báo chí Đài Loan, chồng của An Dĩ Hiên có thể phải đối mặt với 20 năm tù vì các tội danh như tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền...
An Dĩ Hiên là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc,… Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Trần Vinh Luyện năm 2017 tại Hawaii, có hai con. Cưới chồng tỷ phú sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD, An Dĩ Hiên có cuộc sống sung túc, hào nhoáng. Khi đang còn hạnh phúc, Trần Vinh Luyện chiều chuộng vợ hết mực, tặng cô nhiều bất động sản, đồ hiệu…
Tuy nhiên, nữ diễn viên từng khẳng định làm dâu nhà hào môn rất áp lực, cô phải nhường nhịn chồng, tuyệt đối không được mặc hở vì chồng có gia trưởng lại có tính chiếm hữu cao. Sau khi chồng tỷ phú vướng vào lao lý, An Dĩ Hiên lặng lẽ xóa hình ảnh gia đình trên Weibo, khóa tài khoản cá nhân. Một số thông tin cho biết nữ diễn viên sa sút về sức khỏe, cơ thể suy nhược do bê bối của chồng. Cô ở ẩn để chăm hai con.