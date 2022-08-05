Theo iFeng đưa tin, vào tối ngày 4/8, hồ sơ của Trần Vinh Luyện – ông xã An Dĩ Hiên được chuyển đến viện kiểm sát. Cựu CEO của tập đoàn Đại Tấn kiêm chủ tịch Macau Legend chính thức bị khởi tố vì tội rửa tiền, tham gia hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và là nhân vật quan trọng nằm trong đường dây đánh bạc của "ông trùm giải trí" Châu Trác Hoa. Được biết, Châu Trác Hoa được xử vào 2/9.

Trước đó, Trần Vinh Luyện bị bắt và tạm giam hồi cuối tháng một năm nay, sau vụ bắt giữ nhà sáng lập tập đoàn Suncity, Châu Trác Hoa (Alvin Chau). Hồ sơ của anh sau đó được chuyển đến viện kiểm sát, với cáo buộc tham gia các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Viện kiểm sát hồi tháng 5 đã thông tin sơ bộ về vụ án, cáo buộc băng nhóm tội phạm của Trần Vinh Luyện và Alvin Chau cùng điều hành cờ bạc, rửa tiền bất hợp pháp. Trường hợp của Alvin Chau được xử vào 2/9.