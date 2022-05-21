Hậu chồng vướng vào vòng lao lý, An Dĩ Hiên có động thái đầu tiên gây xôn xao

Sao quốc tế 21/05/2022 15:30

Mới đây, An Dĩ Hiên có phản ứng đầu tiên sau nhiều tháng sống kín tiếng vì chồng tỷ phú vướng vòng lao lý.

Vào ngày 21/6, trang ETtoday đưa tin, An Dĩ Hiên đã có phản ứng đầu tiên sau nhiều tháng sống kín tiếng vì chồng tỷ phú vướng vòng lao lý. Thay vì lên tiếng, cô lặng lẽ xóa nhiều hình ảnh tình cảm bên Trần Vinh Luyện trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ chỉ giữ lại video về các con, đồng thời chuyển tài khoản về chế độ chỉ xem được bài đăng trong 6 tháng gần nhất.

Động thái của người đẹp dấy lên nghi vấn mối quan hệ vợ chồng giữa An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện đã chấm dứt. Hành động xóa ảnh như cách cô ngầm thừa nhận việc ly hôn với chồng tỷ phú. 

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Trước đó, vào đầu tháng 4 truyền thông đưa tin, An Dĩ Hiên đang hoàn tất các thủ tục để cắt đứt cuộc hôn nhân với chồng đại gia Trần Vinh Luyện. Ngôi sao ly dị để tránh bị liên lụy cũng như giữ phần nào tài sản sau khi chồng bị bắt.

Hiện tại, chồng của nữ diễn viên đã bị bắt và đang phải đối mặt với án tù giam. An Dĩ Hiên phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình, vì vậy rất khó để cô có thể tiếp tục đóng phim và quay lại làm việc trong một thời gian.

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An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện kết hôn năm 2017, có một trai và một gái. Người đẹp sống sung túc và ngừng việc đóng phim sau khi cưới chồng đại gia. Cô sử dụng máy bay riêng, được chồng tặng nhiều bất động sản cùng kim cương, đồ hiệu.

Khi nữ diễn viên sinh con, Trần Vinh Luyện đã mua liên tiếp 4 căn hộ cao cấp để thưởng cho An Dĩ Hiên. Đồng thời, cặp đôi thường xuyên tổ chức các buổi tiệc sang trọng, mời nhiều nghệ sĩ tham gia.

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