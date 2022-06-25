Cuộc sống của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị bắt

Sao quốc tế 25/06/2022 14:45

Kể từ khi chồng bị bắt, nữ diễn viên An Dĩ Hiên một mình chăm sóc ba thành viên trong gia đình gồm hai con và bố chồng ngoài 90 tuổi.

Gần đây, nguồn tin của Ifeng cho biết An Dĩ Hiên hiện sống cùng hai con và cha chồng 90 tuổi ở Macau. Nữ diễn viên một mình chăm sóc ba thành viên trong gia đình nhiều tháng qua. Cô không thể về Đài Loan với người thân vì dịch bệnh.

Hiện thể chất An Dĩ Hiên hiện sa sút nghiêm trọng. Cú sốc chồng doanh nhân Trần Vinh Luyện bị bắt quá lớn, khiến nữ diễn viên không thể vực dậy tinh thần. Bạn bè của nữ diễn viên cho biết cô rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Cô không ngừng suy nghĩ cho tương lai của bản thân và hai con.

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Bên cạnh đó, An Dĩ Hiên phải chạy vạy khắp nơi để cứu chồng nhưng không có kết quả. Thế nhưng, hiện tại, nữ diễn viên đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tài sản bị đóng băng.

Nữ diễn viên đã xóa tất cả hình ảnh, bài viết liên quan Trần Vinh Luyện trên trang cá nhân. Người đẹp cũng không liên lạc với người quản lý. Thời gian qua, An Dĩ Hiên vướng tin đồn ly dị với chồng để bảo vệ tài sản nhưng phía nữ diễn viên không phản hồi sự việc.

Cuộc sống của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị bắt - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 30/1, Trần Vinh Luyện bị bắt với cáo buộc kinh doanh cờ bạc trái phép, rửa tiền. Theo iFeng, doanh nhân cố gắng bỏ trốn khỏi Macau sau khi tỷ phú Châu Trác Hoa bị bắt, nhưng bất thành. Trước khi bị tạm giam, Trần Vinh Luyện cắt đứt liên hệ với vợ con trong hai tuần. Anh trốn ở một khách sạn 5 sao tại Macau.

Sina cho biết chồng An Dĩ Hiên có thể phải nhận án phạt 20 năm tù giam. Trong đó, với tội danh "điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp", Trần Vinh Luyện nhận mức án tối đa là 15 năm tù giam. Thêm vào đó, tỷ phú sòng bạc Macao còn vướng các cáo buộc đánh bạc rửa tiền, từ chối hợp tác điều tra.

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