'Thần bài' Châu Nhuận Phát lộ diện với tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại'

Sao quốc tế 24/06/2022 21:20

Nhiều người lo lắng khi thấy thân hình ông của Châu Nhuận Phát khá gầy, động tác kém linh hoạt.

Vào ngày 23/6, trang 163 đưa tin, nam diễn viên Châu Nhuận Phát được bắt gặp tới một khu chợ bình dân ở Hong Kong khi đang ăn sáng. Thậm chí, ông còn tỏ ra thân thiện, song nhiều người hâm mộ lo lắng khi ông trông gầy gò, động tác kém linh hoạt.

Trang 163 cho biết thêm dù cầm đồ vật hay khi ăn uống Châu Nhuận Phát đều chậm chạp. Nam diễn viên cao 1,85 m, mặc đồ thể thao, thân hình lộ rõ sự gầy gò. Ông trông già hơn so với bạn bè cùng lứa. Khi Châu Nhuận Phát chuẩn bị ra về, có fan tới chào hỏi và xin chụp ảnh, nam diễn viên thân thiện đáp lại.

'Thần bài' Châu Nhuận Phát lộ diện với tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 1'Thần bài' Châu Nhuận Phát lộ diện với tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 2

Nhiều năm qua, Châu Nhuận Phát duy trì sức khỏe bằng cách chạy bộ, leo núi. Không khó để bắt gặp hình ảnh ông chào hỏi mọi người khi chạy ngang qua. Theo HK01, những năm qua, hashtag "Bắt gặp Châu Nhuận Phát" được khán giả sử dụng để đăng những lần tình cờ gặp nam diễn viên đi ăn hoặc leo núi.

Ngoài ra, nam diễn viên dành thời gian học lặn biển, nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage. Đặc biệt, ông cũng giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp xứ Hương Cảng khi họ gặp vấn đề về sức khỏe, động viên họ thường xuyên tập thể thao.

'Thần bài' Châu Nhuận Phát lộ diện với tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 3

So với thời đỉnh cao trong sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của Châu Nhuận Phát giản dị, yên bình hơn. Vài năm ông mới tham gia một bộ phim. Tác phẩm gần nhất của ông là Phi vụ tiền giả (2018) đóng cùng Quách Phú Thành.

Hiện tại, Châu Nhuận Phát sở hữu khối tài sản lên tới 700 triệu USD, song ông cùng vợ là bà Trần Hội Liên vẫn tiêu xài tiết kiệm và thống nhất dùng toàn bộ tài sản làm từ thiện.

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