Đàn bà một đời chồng: Chẳng lo thiếu đàn ông mà chỉ sợ thiếu thứ này!

Phụ nữ yêu 24/06/2022 21:04

Thiếu chồng thì đã sao. Đàn bà vẫn tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình, lao động kiếm tiền nuôi con. Vẫn còn đó bạn bè, người thân, những người thương yêu mình sâu nặng.

Nhiều phụ nữ sau ly hôn nhận ra rằng đàn ông chẳng quan trọng như mình vẫn thường nghĩ. Thiếu đàn ông, chỉ là thiếu người trả tiền cà phê mà thôi. Đàn ông tử tế thì giữ, còn tệ bạc thì bỏ đi chẳng tiếc. Với một người phụ nữ, điều quan trọng nhất chính là sự tự tin và tiền.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn có niềm kiêu hãnh của mình. Xã hội đã hiện đại, đừng nghĩ ly hôn là chỉ là nước mắt, là gục đầu khóc lóc trong tòa. Đàn bà chủ động ly hôn, rời bỏ người chồng tệ bạc. Họ tự quyết cho cuộc đời mình chứ chẳng phải cam chịu cảnh “trong nhờ đục chịu”. Ly hôn không phải là chấm hết là mở đầu cho phụ nữ một cuộc sống tốt hơn, bình yên hơn so với lúc ở bên cạnh người chồng tệ bạc.

Người phụ nữ nào cũng từng nghĩ rằng cuộc đời mình nhất định phải có một người đàn ông để nương dựa. Có chồng bên cạnh, sẽ chẳng sợ gì cô đơn, vất vả. Những lúc trong nhà hư ống nước, bóng điện sẽ có người sửa chữa. Những lúc mệt mỏi, chán nản có người an ủi, vỗ về… Nhưng nếu phụ nữ ai cũng có được những điều giản dị như vậy thì đã không có những giọt nước mắt xót xa, tủi hổ. Đau lòng thay, sự mong đợi của phụ nữ vào hôn nhân lại được đổi bằng những vết thương lòng.

Đàn bà một đời chồng: Chẳng lo thiếu đàn ông mà chỉ sợ thiếu thứ này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lấy chồng biết đâu mà chọn lựa. Hôm nay yêu thương ngày mai lại lạc lòng thay đổi. Hôm nay xem là tất cả thì ngày mai cũng hóa người dưng. Cưới nhầm chồng là điều khổ sở nhưng đừng để cuộc đời mình chìm trong nỗi khổ ấy suốt đời. Đàn bà hơn nhau chính là ở sự lựa chọn. Nhiều người phụ nữ dũng cảm chọn con đường từ bỏ, dắt con bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ nát đó. Người chồng tình nghĩa đã cạn thì ở bên cạnh sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc.

Thiếu chồng thì đã sao. Đàn bà vẫn tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình, lao động kiếm tiền nuôi con. Vẫn còn đó bạn bè, người thân, những người thương yêu mình sâu nặng. Người đời nhiều khi nhìn đàn bà sau ly hôn với cái nhìn thiếu thiện cảm, phủ lên họ những định kiến cũ kĩ. Nhưng hãy nhìn đàn bà mà xem, họ vẫn xinh đẹp, vẫn tự tin. Đừng nghĩ đàn bà một đời chồng dễ yêu dễ tin, họ có cái giá của mình, đàn ông không phải muốn là sẽ có được.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, đàn bà chỉ cần có tiền là cuộc sống tự khắc sẽ bình yên. Họ ra sức và nỗ lực kiếm tiền, cho con những gì tốt nhất. Họ như đóa hồng hiêu hãnh, đẹp đấy nhưng đầy gai góc để không ai có thể làm tổn thương mình.

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