Lấy phải chồng vô tâm: Anh ta không thương thì phụ nữ hãy tự biết thương lấy mình

Thay vì đau lòng, buồn tủi, khóc lóc vì chồng thì phụ nữ hãy gạt chồng qua một bên. Chăm chỉ làm đẹp, yêu thương bản thân, tập trung nuôi dạy con cái và tìm đến những thú vui của riêng mình.

Thế nào là một người chồng vô tâm? Đó là một người đàn ông để tâm đến mọi chuyện ngoài thiên hạ, hiểu cặn kẽ những vấn đề xã hội nóng sốt nhưng chẳng bao giờ hiểu vợ con mình cần gì và muốn gì. Anh ta suốt ngày cắm cúi vào điện thoại, cả lúc ăn, lúc ngồi cạnh vợ con. Anh ta trọng những mối quan hệ ngoài xã hội, coi anh em như ruột rà màu mủ còn vợ con thì lại đối đãi chẳng khác người dưng. Đó là những người chồng ngồi quán nhậu, cà phê nhiều hơn ăn cơm với vợ con. Tệ hơn nữa, nhiều ông chồng sống vô cùng ích kỷ, bao nhiêu việc nhà cửa, con cái đều đổ hết lên đôi vai bé nhỏ của vợ. Còn bản thân mình lại sống như chẳng hề làm chồng, làm cha. Vợ ốm không biết, đến con ốm cũng không biết nốt. Vợ oằn lưng ra lo toan, gồng gánh còn mình dường như chẳng can dự vào gia đình này.

Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sống ích kỷ như thế nhưng oái ăm thay chẳng người nào cảm thấy áy náy về cách đối xử của mình với vợ con. Họ mặc nhiên cho rằng mình là một người chồng tốt và vợ con mình đang sống rất ấm êm, hạnh phúc. Trước những lời than vãn, khóc lóc của vợ, đàn ông rất khó chịu và cảm thấy vô lí. Rốt cuộc, vợ khóc mặc vợ còn đàn ông cứ sống ích kỷ từ ngày này qua ngày khác.

Sự vô tâm của đàn ông là thứ khiến cuộc sống hôn nhân đi vào bế tắc. Nó giết dần giết mòn tình yêu và niềm tin của người phụ nữ. Lấy nhầm người đàn ông vô tâm, phụ nữ cảm thấy lạnh giá vô cùng nhưng đi không nỡ mà ở lại thì đau lòng. Đàn bà trong hoàn cảnh này nếu ly hôn không được thì lời khuyên là hãy bơ người chồng ấy mà sống cho mình. Thay vì đau lòng, buồn tủi, khóc lóc vì chồng thì phụ nữ hãy gạt chồng qua một bên. Chăm chỉ làm đẹp, yêu thương bản thân, tập trung nuôi dạy con cái và tìm đến những thú vui của riêng mình. Đừng ngồi mòn mỏi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh, đừng héo hắt ngóng cửa mỗi lần chồng đi nhậu nửa đêm chưa về. Hãy đóng cửa, lên giường ngủ sớm. Chồng đi nhậu thì mình đi cà phê, hẹn hò với bạn hoặc dắt con đi ăn, đi chơi. Có một người chồng vô tâm thì đàn bà khôn ngoan nên vô tâm gấp nhiều lần. Bởi nước mắt, sự than vãn, những lời khuyên nhủ không có tác dụng. Vô tâm một khi đã trở thành bản tính thì chẳng thể thay đổi được. Phụ nữ có đủ nước mắt để khóc cả đời cho một người chồng như thế? Thôi thì, gạt anh ta qua một bên mà sống cho mình và cho con.

Phụ nữ một đời chồng, quên gì cũng được nhưng phải khắc cốt ghi tâm 4 điều này! Chỉ cần nhớ 4 chữ đó thì cả đời bạn chẳng sợ ai làm tổn thương. Chỉ khi thương và quan tâm chính mình, bạn mới có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-phai-chong-vo-tam-anh-ta-khong-thuong-thi-phu-nu-hay-tu-biet-thuong-lay-minh-478677.html